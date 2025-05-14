Verimlilik tamam! Peki, ahlâk?

“Araçlar yaratmakta çok iyiyiz; ama onlarla ne yapacağımızı bilmekte değil.” Yuval Noah Harari

Yapay zekâ artık sadece iş süreçlerine değil, işin anlamına da nüfuz ediyor. Bu dönüşüm; hız, üretkenlik ve verimlilik gibi klasik performans parametrelerinin ötesine geçen, insanın işteki varlığını, kararlarını, sorumluluk duygusunu ve hatta özsaygısını yeniden tanımlayan bir kırılmayı beraberinde getiriyor.

Deloitte’un 2025 Global İnsan Sermayesi Trendleri Raporu, bu yeni çağın belki de en kritik sorusunu soruyor: “Kurumlar, çalışanları için yapay zekâyı bir tehdit değil, bir yol arkadaşı haline getiren; insanın anlamını, onurunu ve potansiyelini koruyan bir değer önerisini nasıl inşa edecek?”

İş arkadaşımız yapay zekâ

Rapora göre çalışanların yüzde 60’ı yapay zekâyı artık bir ‘iş arkadaşı’ olarak tanımlıyor. Ancak bu yeni arkadaş, beraber kahve molasına çıkılan biri değil. Aksine, çoğu zaman görünmeyen ama işin doğasını sessizce dönüştüren bir partner. Ve bu dönüşüm, insan odaklı değer önerilerinin (EVP) yeniden düşünülmesini zorunlu kılıyor.

Deloitte’un da altını çizdiği gibi: Yapay zekânın asıl değeri, insanı ikame etmekte değil; onunla birlikte potansiyeli büyütmekte yatıyor.

Yeni bir iş ahlâkı ihtiyacı var mı?

Yapay zekâ çalışanlarla iç içe geçtikçe, onların deneyimlerini (çoğu zaman sessiz ve fark edilmeden) etkilemeye başlıyor.

Rapora göre, araştırmaya katılan çalışanların yüzde 77’si yapay zekânın iş yükünü artırdığını, yüzde 61’i tükenmişliğe yol açtığını, yüzde 33’ü de insan etkileşimini azalttığını söylüyor.

Dolayısıyla bu dönüşüm yalnızca teknolojik değil; kültürel, etik ve varoluşsal bir kırılmayı da beraberinde getiriyor. Nasıl karar verdiğimiz, neye göre değerlendirdiğimiz ve kimi sorumlu tuttuğumuz da değişiyor. Bu değişim, ‘yeni bir iş ahlâkı’ ihtiyacını da gün yüzüne çıkarıyor.

Kodların verdiği kararların sorumlusu kim?

McKinsey’in verilerine göre, şirketlerin yüzde 72’si iş süreçlerinde yapay zekâdan faydalanıyor. Performans yönetimi, işe alım, fiyatlandırma, risk analizi... Her şey otomasyona açık. Ama ya sorumluluk?

‘Bu kararı algoritma verdi’ cümlesi, modern iş dünyasında giderek normalleşiyor. Bu basit ifade, aynı zamanda çok daha derin bir etik sorunun habercisi: Sorumluluk kimde?

Makineye devredilen kararlar, insanı hatalardan kurtarırken, onu sorumluluk almaktan da uzaklaştırıyor. Oysa, iş dünyası sadece çıktı üreten bir sistem değil. Aynı zamanda değer üreten bir yapı. Ve değer, salt başarıdan oluşmuyor. Aynı zamanda adalet, sorumluluk ve duyarlılıkla şekillenen süreçlerden inşa ediliyor.

İnsan yalnızca bir veri midir?

İK departmanları artık veri bilimiyle iç içe. CV’ler taranıyor, dijital ayak izleri analiz ediliyor, duygular bile sentiment analizine tabi tutuluyor. Ancak MIT Sloan’ın araştırması gösteriyor ki, bu sistemler çoğu zaman geçmiş önyargıları yeniden üretmekten öteye geçemiyor.

Yapay zekâ, geçmiş performansa göre analiz yapıyor. Oysa insan, salt bir veriden ibaret değil. Geçmişi değil, potansiyeli temsil ediyor. Ve potansiyel, sadece veriden değil; bağlamdan, sezgiden ve empatik okumadan anlaşılır. Bu yüzden eşitlik, adalet ve kapsayıcılık gibi etik ilkeler, algoritmalara devredilemeyecek kadar önemli insani meseleler.

Yeni liderlik: Daha fazla bağ, daha çok anlam

İş dünyasında yönetim modelleri ağırlıkla ‘veriyle optimize eden ve karar veren’ ekseninde yürüyor. Oysa, takımını sadece metriklerle değil, anlamla besleyen lider, yapay zekânın çözemeyeceği bir sorunu da çözüyor: Güven.

Örnekler çok. Amazon’un depo çalışanlarını tuvalet molalarına kadar izleyen algoritmik sistemleri, verimliliği değil iş bırakma eylemlerini tetikledi.

Yeni liderlik anlayışı, yalnızca metriklerle değil, anlamla şekillenmek zorunda. Çünkü insanlar hedeflere değil, nedenlere bağlanır. Yapay zekâ verimliliği artırabilir, ama güveni inşa edemez.

İnsanın sürdürülebilirliği ne olacak?

Geleneksel sürdürülebilirlik bağlamı (çevre, ekonomi, toplum) genişlemek zorunda. Çünkü, yapay zekâ çağında yalnızca ekosistem değil, insanın anlamı ve ahlâki sistem de tehdit altında.

Dolayısıyla, sürdürülebilirlik için kritik bir konu olarak, artık yalnızca kaynakların verimli kullanımı değil, insani değerlerin korunması da önümüze çıkıyor.

Deloitte’un verilerine göre çalışanların yüzde 74’ü, geleneksel üretkenlik ölçütlerinin ötesine geçmenin ve insan performansını daha bütünsel değerlendirebilmenin kritik önemde olduğunu söylüyor.

Sonuç: Kodlarla yaşamak mı, onlara dönüşmek mi?

Yapay zekâ çağında yeni iş arkadaşlarımızla birlikte çalışmak kaçınılmaz. Ama onunla aynılaşmak, başka bir mesele. İş dünyası, bu yeni çağda yalnızca teknolojik dönüşüm değil, etik bir yenilenme de yaşamak zorunda.

Yeni iş ahlakı; algoritmalara teslim olmakla, insan olarak kalabilmek arasındaki o hassas çizgide şekillenecek. Ve bu çizgiyi korumak için önlem alan kurumlar, geleceğin gerçekten sürdürülebilir aktörleri olacak.

Özetle, geleceğin iş dünyasının en değerli yetkinliği kod yazmak değil, vicdanı ve ahlâkı korumak olacak.