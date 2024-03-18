Yapay zeka ve turizm

Yapay zekanın (AI) kullanımı ve olası etkisi, her alanda olduğu gibi seyahat endüstrisinde de tartışılıyor.

Yapay zekanın bir yandan yaşamı kolaylaştıracağı, sıkıcı, rutin görevler yerine anlamlı ve yaratıcı faaliyetler yürütmeyi sağlayacağına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, bir yandan da yapay zekayı kullanarak çalışanların gereksiz hale mi geleceğine ilişkin endişeler de dile getiriliyor.

Bu arada yapay zekanın seyahat endüstrisine etkisi ve bu alanda kullanımına ilişkin tartışmaların hızla tamamlanıp bu konuda uygulamaya geçilmesi gerektiği belirtiliyor.

Konu, 5-7 Mart’ta gerçekleşen ITB Berlin Fuarı kapsamında düzenlenen panel ve oturumlarda da konuşuldu. Bu kapsamda düzenlenen panelde konuşan Fast Future CEO’su Rohit Talwar, “Seyahat endüstrisi artık yapay zekayı görmezden gelemez” dedi.

Yapay zeka kullanımını destekleyen Booking Holdings CEO’su Glenn Fogel da, “Üretken yapay zeka, müşteriler seyahat planlarını yaparken gerçek insanlardan daha fazla yardımcı olabilir” dedi.

Phocuswright Kıdemli Başkan Yardımcısı Charuta Fadnis de, hizmetlerinin çevrimiçi sunumuna yapay zekayı dâhil eden şirketlerin cirolarını önemli ölçüde artırabildiğini belirterek, etkileşimli bir hizmet başlattıktan sonraki ilk üç ayda müşteri başına ortalama üç kat ciro elde etmeyi başaran Tripadvisor’ı örnek verdi.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Avrupa Parlamentosu bir ilki gerçekleştirip yapay zeka yasasını onayladı.

Avrupa Parlamentosu İç Pazar Komitesi eş raportörü Brando Benifei, riskleri azaltmak, fırsatlar yaratmak, ayrımcılıkla mücadele etmek ve şeffaflık getirmek için yapay zeka konusunda dünyanın ilk bağlayıcı yasasının hayata geçirildiğini söyledi.

Parlamento Sivil Özgürlükler Komitesi eş raportörü Dragos Tudorache de, “AB amacına ulaştı. Yapay zeka kavramını toplumlarımızın temelini oluşturan temel değerlere bağladık” dedi.

Seyahat endüstrisinde konuyla ilgili olarak ilk düzenleme TUI’den geldi.

TUI, yapay zekanın çalışanlar aleyhine kullanılmayacağı konusunda Çalışma Konseyi ile anlaşma imzaladı.

Anlaşmada yapay zeka teknolojilerine “Şirketlerin ve çalışanların eşit şekilde yararlandığı” “açık, fırsat odaklı bir yaklaşım” geliştirileceği taahhüt ediliyor.

Grubun İnsan Kaynakları Müdürü Sybille Reiß, TUI çalışanlarının teknolojik yeniliklere ayak uydurabilmesinin önemli olduğunu belirterek yapay zekanın işlerin yerine geçmediğini, bunun yerine belirli görevlerin yerini aldığını söyledi. Sybille Reiß,” Bu anlaşma yapay zekanın açıkça ve korkusuzca tasarlanması gerektiğini garanti ediyor” dedi.

Grubun çalışma konseyi başkanı Frank Jakobi de TUI için yapay zeka potansiyelinin sorumlu ve fırsat odaklı kullanılacağını belirterek, “TUI’deki istihdam ve çalışma koşulları, yapay zekanın tanıtılması ve kullanılması sonucunda kötüleşmeyecek. Şu her zaman geçerlidir: Nihai kararı kişi verir. Bu, başvuru ve işe alımdan kişisel kariyer planlamasına, yeterlilik seçeneklerine, gelişim fırsatlarına ve maaş gelişimlerine kadar çalışanları ve başvuru sahiplerini etkileyen tüm süreçler için geçerlidir” dedi.