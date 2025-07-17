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Yatırım teşviklerinden vergi indirimi

Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK
Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK VERGİNİN GÜNDEMİ

3 Temmuz Perşembe günkü EKONOMİ gazetesinde yayınlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımlarında Son Düzenlemeler” başlıklı yazımızda; 30/5/2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve bu kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 21 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2025/1 sayılı Tebliğ ile yapılan son düzenlemeler ele alınmış ve bu düzenlemelerin genel esasları ile yatırımlar için öngörülen desteklerden biri olan faiz ve kar payı desteği” açıklanmıştı.

Bugünkü yazımızda ise, yatırımlara sağlanacak diğer bir destek olan “vergi indirimi” konusundaki son düzenlemeler açıklanmaya çalışılacaktır.

Bilindiği üzere; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara, ilgili teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmektedir. Ayrıca, bu mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımları dolayısıyla yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanması da mümkün bulunmaktadır. Bu maddedeki indirimli vergi oranı uygulamasından gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilmektedirler.

Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırım tutarına bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranı ifade etmektedir. Bu çerçevede toplam yatırıma katkı tutarı ve indirimli kurumlar vergisi oranı aşağıdaki fomüllere göre belirlenmektedir:

Toplam yatırıma katkı tutarı = Toplam yatırım harcaması x Yatırıma katkı oranı

İndirimli kurumlar vergisi oranı = [KV oranı - (KV oranı x Vergi indirim oranı)]

Yeni karar uyarınca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında uygulanan indirimli kurumlar vergisi desteğinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Ancak, 9903 sayılı kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, o teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili diğer kararlar çerçevesinde devam olunacaktır. Dolayısıyla, aşağıda belirtilecek vergi indirim oranları da bu kararın yürürlüğe girdiği 30 Mayıs 2025 tarihinden sonra müracaat edilecek yeni Teşvik Belgeleri için uygulanacaktır.

Yeni sistemde yatırıma katkı oranları ve vergi indirim oranı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Karara göre;

  • Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında yatırıma katkı oranı %50,
  • Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında %50,
  • Stratejik Hamle Programı kapsamında %40,
  • Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında %30,
  • Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında ise %20

olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen tüm programlar ve teşvik sistemlerinde vergi indirim oranı ise %60 olarak tespit edilmiştir. 

Ayrıca, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanabilecek yatırıma katkı tutarının üst sınırı da %50 olarak belirlenmiştir. Başka bir deyişle; yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanabilecek yatırıma katkı tutarının üst sınırı daha önce %80 iken, bu Karar sonrası düzenlenecek Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımlar için bu üst sınır %50 olarak uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen, bu karar kapsamında yeni alınacak teşvik belgeleri için uygulanacak yatırıma katkı oranları ve vergi indirim oranları topluca aşağıdaki Tabloda da gösterilmiştir:

Program / Sistem

Yatırıma Katkı Oranı

Vergi İndirim Oranı

Teknoloji Hamlesi Programı

50%

60%

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı

50%

60%

Stratejik Hamle Programı

40%

60%

Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi

30%

60%

Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi

20%

60%

 

 

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