Yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamasında sınırlamalar

17 Temmuz 2025 tarihli EKONOMİ gazetesinde yayınlanan “Yatırım teşviklerinden vergi indirimi” başlıklı yazımızda; 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 21 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2025/1 sayılı Tebliğle düzenlenen konulardan yatırımlara sağlanacak diğer bir destek olan “Vergi İndirimi” konusundaki son düzenlemeler açıklanmaya çalışılmış ve 30 Mayıs 2025 tarihinden sonra müracaat edilecek yeni Teşvik Belgeleri için vergi indirim oranının %60 olarak uygulanacağı belirtilmişti. Keza, anılan karara göre yatırıma katkı oranının ;

- Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında %50,

- Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında %50,

- Stratejik Hamle Programı kapsamında %40,

- Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında %30,

- Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi kapsamında ise %20 olarak belirlendiği, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanabilecek yatırıma katkı tutarının üst sınırının da %50 olarak belirlendiği ifade edilmişti.

Konuyla ilgili olarak, 24/7/2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7555 sayılı kanunun 18’iinci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun “İndirimli kurumlar vergisi” başlıklı 32/A maddesinde de değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre; 16/6/2025 tarihinden önce başvurusu yapılmış ve reddedilmemiş olanlar hariç, 24/7/2025 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) alınan yatırım teşvik belgeleri için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlardan elde edilen kazançlara yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren, yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dönemi dahil en fazla on hesap dönemi kurumlar vergisi %60 indirimli olarak uygulanabilecektir. (Örneğin; 11/6/2025 tarihinde yatırım teşvik belgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurulmuş ve bu başvuruya istinaden 18/8/2025 tarihinde teşvik belgesi alınmışsa, Kanunun 7555 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 32/A maddesi hükümleri geçerli olacaktır. Keza örneğin; 23/6/2025 tarihinde yatırım teşvik belgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurulmuş ve bu başvuruya istinaden 17/7/2025 tarihinde de teşvik belgesi alınmışsa, yine Kanunun 7555 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 32/A maddesi hükümleri dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi uygulanacaktır. Ancak örneğin; 27/6/2025 tarihinde yatırım teşvik belgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurulmuş ve bu başvuruya istinaden 13/8/2025 tarihinde teşvik belgesi alınmışsa Kanunun 7555 sayılı Kanunla değiştirilen 32/A maddesi hükümleri dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi uygulanacak ve indirim hakkı en fazla 10 yıl boyunca kullanılabilecektir.)

10 yıllık süreye yönelik sınırlama, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap döneminden itibaren başlayacaktır. Keza, 10 yıllık süreye yönelik sınırlama her bir yatırım teşvik belgesi bazında ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

Kazanç bulunmasına rağmen yararlanılmayan yatırıma katkı tutarları müteakip dönemlerde dikkate alınamaz. Buna göre, ilgili hesap dönemlerinde faydalanma imkanı bulunmakta iken faydalanılmayan yatırıma katkı tutarlarının, izleyen dönemlerde kullanılması mümkün değildir.

7555 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin değiştirilen üçüncü fıkrasının (c) bendinde, bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben,

- Toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve

- Hak edilen yatırıma katkı tutarını geçmemek üzere; indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dönemi dahil dördüncü hesap döneminin sonuna kadar kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli vergi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı sıfıra kadar indirmeye Cumhurbaşkanının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Buna göre; mükelleflerin, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarından elde ettikleri kazançlarının yanı sıra toplam yatırıma katkı tutarının Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen kısmına ilişkin olarak, dört hesap dönemiyle sınırlı şekilde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkündür. Dolayısıyla, 24/7/2025 tarihinden itibaren alınan teşvik belgelerinde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilişkin uygulama, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve hak edilen yatırıma katkı tutarını geçmemek üzere, dört hesap dönemi ile sınırlı olacaktır.

İndirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dönemi dahil dördüncü hesap döneminin sonuna kadar olan süre, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren hesap döneminin başından, dördüncü hesap döneminin sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır.

Öte yandan, toplam yatırıma katkı tutarının dört hesap dönemi içinde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar için kullanılmayan kısmı, hak kazanılan yatırıma katkı tutarını aşmamak üzere, ilk dört hesap dönemi dahil on hesap dönemi içerisinde bu yatırımın işletilmesinden elde edilecek kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabilecektir.

İndirimli vergi oranı uygulamasında, mükelleflerin yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarının işletilmesinden elde edilen kazançları dışında kalan tüm kazançları diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak kabul edilecektir.

Öte yandan Cumhurbaşkanı, yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya yetkili olup bu yetki çerçevesinde çıkarılan 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar) uyarınca, arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar indirimli kurumlar vergisi uygulamasına konu edilemeyecektir. Dolayısıyla yatırıma katkı tutarının hesaplanmasında arazi, arsa, royalti ve yedek parça harcamaları ile amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar dikkate alınmayacaktır.

Mükelleflerin birden fazla yatırım teşvik belgesinin bulunması ve indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dönemi dahil dördüncü hesap döneminin sonuna kadar diğer faaliyetlerden elde edilen kazancın yetersiz olması durumunda, hangi teşvik belgesine öncelik verileceği mükellefler tarafından serbestçe belirlenebilecektir.

24/7/2025 tarihinden önceki teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarda ise önceki düzenlemeler esas alınacaktır.