Yeni başkanın ilk 100 günü

Başkanların ilk 100 günü önemlidir. Bu süreç bir yandan tanışma sürecidir. Başkanın önceliklerini belirlemesi ve vizyonunu gösterebilmesi açısından bir tür kendisine açılmış kredidir. Başkan 100 gün içerisinde politikalarını hayata geçirecek kararlar alır ve bunu bir eylem planı dâhilinde ilan eder.

Bu ilk 100 günde toplum üzerinde oluşturduğu etkiyi herkes hisseder. Suskun mu konuşkan mı? Guvernör mü müdür mü? Piyasaya dinliyor mu yoksa bildiğini mi okuyor? Şimşek ile iletişimi ve uyumu nasıl seyrediyor? Medya ile ilişkileri ne durumda? Bir de iletişim becerileri ne yönde?

YABANCI DA İZLEMEDE

Merkez Bankası başkanını sadece bizler değil, yabancılar da merak ediyor. Her ne kadar alelacele açıkladıkları “olumlu” raporlarla sanki tanıyormuş gibi olsalar bile, ilk icraatlarının ne yönde gelişeceğini, selefinden farklı nasıl bir iletişim tonu içinde olacağını gözlemleyecek, not verecekler.

Burada önemli olan Merkez Bankası’nın Hafize Gaye Erkan ile belirginleşen yeni tutumunun değişip değişmeyeceğidir. Beklenti “değişmez” olsa bile günün getirdikleriyle birlikte Merkez’in alacağı her türlü makro-ihtiyati tedbir, para politikası kararları sorgulanacak, değişiklik var mı diye sorgulanacak.

İKİ SORU İKİ CEVAP / TCMB Başkanının ilk 100 günü

* İlk 100 gün TCMB Başkanı için nedir?

Para politikasında istikrarı sağlamaya dair stratejik adımların atılmasıdır. TCMB’nin önceliği hedefi fiyat istikrarını sağlamak olduğundan, bu adımların enflasyonu kontrol altında tutmaya yönelik olması beklenir. Bu süreçte toplumla ilişkisinin test edileceği noktalardan biri, bugünkü enflasyon raporu toplantısı olacaktır. Sunum kalitesi, sorulara yaklaşımı, entelektüel kapasitesi, kullandığı dil ve iletişim tonu gözlenecek. İlk kanaat olumlu ise TCMB için de finans dünyası için de harika haberdir. Değilse kötü.

* İlk 100 günde TCMB Başkanı başarısız olursa ne olur?

Para politikasında istikrarın sağlanması için alternatif stratejik adımlar atılabilir. Ekip uyumunu bozacak adımların atılması, görevden affını istemeye kadar gidebilir. Çok mu karamsarım? Aslında değilim. Zira son 7 yılda 7 başkan, son 5 yılda 5 başkan değişiyorsa, yenisi de pekâlâ değiştirilebilir.

NOT

İTİBAR ROADSHOW’UNA ÇIK

Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan neler yapmalı?

1-Önce destek talep etmeli. Hemen anında Mehmet Şimşek destek verdi.

2-Cumhurbaşkanı ile aynı karede gözükmeli. Piyasanın buna çok ihtiyacı var.

3-OVP’ye sadakat yemini etmeli. Yetmez, alacağı kararlarla bunu göstermeli.

4-CB’den güven mektubu almalı. Siyasetin desteğine ihtiyacı olacak zira.

5-Acilen Londra, İngiltere ve Körfeze gidip onlara güven mektubunu sunmalı.

6- Kendine aklı başında, anadilini iyi konuşabilen, toplumu tanıyan, piyasanın anlayacağı mesajlar üretebilen iletişimci bulmalı.

7-Hükümet içinde kendisini şimdiden harcamaya hazır itibar suikastçilerine karşı uyanık olmalı.