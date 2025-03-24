Yeni bir siyaset iklimi…

Önümüzdeki günlerde şaşkınlık yaratacak başka gelişmelerin olacağı da şimdiden belli.

Daha önümüzde belediye şirketlerine kayyım atama, kimi milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlama, CHP’de olağanüstü kurultayın nasıl ve kimlerin inisiyatifinde toplanacağı, İBB’nin yeni başkanı ve yeni parti içi dengeler, tartışmalar hız kesmeden devam edecek…

Ancak asıl konu bunlar değil. Asıl konu; Isparta’dan Çorum’a, Edirne’den Kars’a memleketin dört bir yanında kurulan sandıklara giden insanlar. Partili partisiz, binlerce insanın İmamoğlu üzerinden iktidara itiraz edişi. Gençlerin bir kez daha kendini sokağa atması, emeklilerin belediye önünde nöbet tutması. Siyasi tercihine, kullandığı oya müdahale edilmesine yüksek sesle itiraz eden, ekonomik kriz nedeniyle canı yandığı için sokağa çıkan kitleler bir süre sonra evlerine dönerler. Dönerler ama bir kez daha sokağı muhalefet etmek, itirazlarını dile getirmek için kullanıncaya kadar…Bu (hiç olmazsa şimdilik) yeni siyaset yapma biçimi haline gelmiş durumda.

“İç cephe” derken sokağın bir itiraz mahalli olarak belirlenmiş olması topyekun siyaset kurumunun ama en çok da iktidarın üzerinde düşünmesi gereken konudur.

Biraz geriye gidelim…

2019 yerel seçimlerinde muhalefet görmezden gelinmeyecek bir başarı sağladı. 2023 seçimlerine de bu havayla gidildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Erdoğan kazanamadı. Ama sonrasında Millet İttifakı beklemediği seçim yenilgisiyle dağıldı. Buna rağmen bir yandan ekonomik gelişmeler diğer yandan 2019’dan itibaren gelen muhalefet canlılığı 2024 yerel seçimlerinde CHP’yi birinci parti yaptı. Ancak, CHP yeni yönetimi ile bu zaferin üzerine politika inşa edemedi, savruldu. CHP toplumsal muhalefete önderlik yapamayınca bu kez toplumsal muhalefet İBB operasyonu ile CHP’yi önüne katarak sokaklara indi.

Öte yandan iktidar partisinin toplumda var olan tepkilere, partiye karşı oluşan olumlu, olumsuz duyguların hepsine hakim olduğu söylenirdi. Oysa İBB operasyonunda iktidar yaptığı hamlelerle ortaya çıkacak tepkilerin boyutunu ölçemedi. O yüzden mahkeme terörle ilgili tutuklama yapmaya “şimdilik” gerek duymadı. Sanırım şöyle düşünüldü; şimdi bir de kayyım atanırsa, bu kez de “belediyeyi teslim ediyoruz/etmiyoruz” kavgası başlayacak. Tansiyon iyice artacak. Pazartesi itibarıyla piyasalar iyice destabil hale gelecek…

Sonuçta sokağın muhalefeti, vatandaşın itirazı İBB’ye “şimdilik” kayyım atanmasının önüne geçti. Bu durum muhalefet için de iktidar için de artık yeni bir siyaset ikliminin yaşanacağını gösteriyor. Kim bu nabzı yönetebilirse o siyaseten kazançlı çıkacak…