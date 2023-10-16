Yeni Custom’lar, Avrupa’da

■Transit Custom ve Tourneo Custom’ları Almanya’nın Münih kentinde test eden uluslararası uzman basın mensupları da, Türkiye tasarımı ve mühendisliğindeki Ford’lara tam not verdiler.

■ 2.0 EcoBlue motorların yanı sıra 2,5 lt’lik benzinli PHEV şarj edilebilir hibrit ve 337 km menzil sunan tam elektrikli versiyonlara sahip yeni Transit Custom’ın dizel motorlusu bu hafta, Tourneo modeli ise yıl içerisinde piyasaya sunulacak.

■ Bugüne kadar sunulan en kapsamlı Custom ailesinin BEV versiyonu çok yakında siparişe açılacak. PHEV versiyonu ise Volkswagen Transit rebadge şekilleriyle birlikte 2024 yılında Kocaeli Yeniköy bantlarından inecek.

■ Yeni platform, önden veya 4 tekerlekten çekişli ya da arkadan itişli elektrikli versiyon olarak 3 farklı çekiş sistemini destekleyebililiyor.

Ford+ planı ile Model E, Ford Pro ve Ford Blue iş birimleri 2035’e kadar Avrupa’da tam elektrikli ve karbon nötr bir geleceğe dönüşümünü gerçekleştiren 120 yaşındaki Ford’un 14 küresel tesisi arasında 1967 yılından bu yana hafif ticari araç üretim ve geliştirmesinde en çok güvendiği nokta… Ford Pro’nun da Avrupa üretim merkezi ve 8 yıldır Türkiye’nin 12 yıldır da otomotiv sektörümüzün ihracat şampiyonu… Enerji verimliliği ve güneş enerjisiyle 2030’dan itibaren üretimde karbon nötr hedefine de sahip Ford Otosan, bir batarya paketleme tesisini de içeren son yapılan 2 milyar Euro’luk yatırım kapsamında kabiliyetleri maksimize edilmiş Ar-Ge merkeziyle artık en yeni tam elektrikli modelleri bile tasarımdan itibaren sıfırdan geliştirebiliyor.

Yine Türk mühendislerinin emeğinde hazırlanmış yeni jenerasyon Courier’leri Romanya Craiova fabrikasında üretimden çıkarmak üzere olan Ford Otosan, sürdürülebilirlik ve verimlilik uygulamaları ile geleceğin fabrikası olarak adlandırılan Yeniköy tesislerinin henüz resmi açılışı yapılmamış olsa da, yeni nesil Transit Custom’un üretimini hızlandırmaya başladı.

Avrupa 1-ton van segmentinde 2015’ten bu yana lider olan, 2013 ve 2020 yıllarında “International Van of the Year” olarak ödüllendirilmiş; hem bireysel hem de ticari kullanım için performans, teknolojik geliştirmeler ve depolama alanı artırılmış çok amaçlı Custom’ların yeni güç aktarma sistemleri arasına şarj edilebilir hibrit PHEV ve akıllı dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle birlikte rafine ve verimli sekiz vitesli otomatik de eklenmiş.

Raylı arka koltuklar, elektrikli kayar yan kapılar, sürüş bölgesini çalışma alanına çeviren ayarlanabilir direksiyon simidi ve B&O ses sistemi sunulan yeni Custom ailesinden tam elektrikli E-Tourneo Custom için de sipariş alınmaya başlanacak.

Türkiye’nin ilk bağlanabilir fabrika çıkışlı ticari aracı olan Custom ile müşteriler, araca entegre Ford Pro dijital yazılım ve hizmet ekosistemi kolaylıklarının yanında FordPass mobil uygulaması üzerinden kapıları açıp kilitleyebilecek, motoru uzaktan çalıştırıp durdurabilecek, aracın konum ve güncel bilgileri görüntüleyebilecekler.

Hem kişisel kullanım hem ticari müşteriler için geliştirmek üzere tasarlanan Tourneo Custom ise, dokuz koltuğa kadar kapasitesiyle geniş bir iç mekân sağlıyor. Çok zengin ADAS nitelikleriyle Euro NCAP Gold ödüllü yeni modelde raylı koltuklarla ultra esnek kullanım seçenekleri, otomatik elektrikli kayar yan kapılar, subwoofer dâhil 14 hoparlörlü B&O ses sistemi, devasa panoramik infrared özellikli cam tavan ve bir masa veya çalış ma yüzeyi oluşturmak için eğimi ayarlanabilen yenilikçi direksiyon simidi gibi çeşitli üst düzey özellikler sunuyor.

Rafine geliştirmelerle sürüş dinamikleri ve konfor düzeyinin de artırıldığı Tourneo Custom’ın bağımsız arka suspansiyonu, optimize edilmiş şasi mimarisi ve yeni yumuşak geçişli sekiz vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle üst düzey sürüş konforu da iddiaları arasında.

Şimdiye dek en kapsamlı hazırlanmış bu Tourneo Custom’da 136, 150 ve 170 HP’lik yeni nesil EcoBlue dizellerden sonra, tamamen yeni 232 HP Atkinson benzinli motorlu 11,8 kWh batarya paketli 56 km menzilli PHEV versiyonu ya da 337 km’ye kadar sürüş menzili sağlayan standardında ısı pompası taşıyan, 64 kWh kullanılabilir bataryalı 100 ya da 160 kW motorlu, 10 dakikada 82 km’lil şarj sağlayan 125 kW DC ve 11 kW AC kapasiteli bir tam elektrikli seçenek de bulunacak.

Standart ve uzun şasili modellerin arka iki sırasının raylar üstündeki koltuklarının esnek oturma sisteminde altı kişilik konferans düzeni ya da daha fazla bagaj için yerleşim düzenleri hızla oluşturulabilirken, beş koltukta ISOFIX noktaları bulunuyor.

Bu arada elektrikli kayar yan kapıların eller kullanılmadan, ayak hareketiyle otomatik açılabilmesi de, ayrıca bir konfor özelliği… Üç bölgeli elektronik hava sıcaklığı kontrolü, sofistike ortam aydınlatması, ikinci sırada ısıtmalı dış koltuklar, Titanium X paketiyle 19 inç alaşım jantlar, tam matrix LED farlar ve lüks Sensico sentetik deri koltuk döşemeleri de ayrıca tercih edilebiliyor.

Segmentindeki araçların genellikle giremediği garajlara girebilmesi için 2 metreden alçak, daha düşük zemin yüksekliği ve yeni bir entegre yan basamak, tavana konumlandırılmış ön yolcu hava yastığı sayesinde daha fazla alan ve saklama bölmesi düşünülmüş olan Tourneo Custom, Akıllı Adaptif Hız Kontrolü, Geri Fren Asistanı ve 360 derece kamera sistemi ile de eksiksiz.

Kombi, Kombi-van, Tourneo Custom, MultiCab ve Camper Donor gövde tiplerinde karşılaşacağımız en kullanışlı özelliği de, Pro Power Onboard sistemiyle elektrik prizlerinde 2,3 kW’a kadar enerji sağlanabilmesi.

▌Ford Türkiye’nin tam elektrikli planı

Ford Otosan’ın Gölcük tesislerinde üretilen Elektrikli Transit’lerin satışlarının başlamasının ardından; Yeniköy fabrikasında üretimine başlanan yeni Custom’ların tam elektriklilerini, 2024 son çeyrekte Romanya Craiova fabrikalarında üretime başlayacak Courier ve Puma’nın tam elektriklileri takip edecek. Almanya’dan gelecek Explorer’ın tam elektriklisiyle de Türkiye pazarında yepyeni bir “Ford E” ürün sayfası açılmış olacak. ABD üretimi Ford Mach-E ise, geçtiğimiz aylarda Türkiye yollarına çıkmıştı…

Elektrifikasyon konusunda aceleci olmadıklarını, ağır fakat sağlam adımlarla ilerlediklerini belirten, Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, il büyüklüğü, şarj ağı altyapısı ve Otosan’ın E Transit satış potansiyeli kriterlerini gözeterek bayilerini 3 faza ayırarak elektrikli araçlara hazırlandıklarını anlatıyor. “Bayilerimiz, bir sertifikasyon sürecinden geçtiler. Hem satış hem satış sonrasında özel atanmış uzmanlar, elektriklilere özel eğitimler, satış sonrasında özel ekipman, hem satış hem satış sonrasında şarj istasyonları gibi isterleri yerine getirdikten sonra bayilerimizin satış yetkileri açıldı.”