Yeni dönem başlangıcı

Doğum günümde oturup hayatımın bilançosunu çıkarmak istedim. Kendime bir günlük izin bile verdim ama hiçbir şey değişmedi.

Türkiye’deki şirketlerin mali yılları ülkenin mali yılı ile uyumludur ancak ABD merkezli şirketlerde “bizim mali yılımız” diye bir ifade duyarsınız. Avrupa’da da böyle örnekler var. Ben de kendimi bu modele aktarmak için doğum günümü bir milat olarak kullanmak istedim. Geçen yazımla bu yazım arasına sıkışan doğum günüme kadar geçecek bir aylık dönemde yapılacak işler belirledim. Bunları yapabilseydim, hayata sıfırdan başlamış gibi olacaktım. Tabii ki bu planların hiçbiri gerçekleşmedi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi…

Uzun süreden beri bir panik atak ortamında yaşıyoruz. Yönümüz belli olmadan, kafası koparılmış tavuk gibi koşturup duruyoruz. Bu arada gerçek sorunları çözemeden veya bunları analiz edip anlayamadan yaşayıp duruyoruz. Kendinize gününüzün kaç saatini aktif olarak yaşadığınızı sordunuz mu? Bunu istediğiniz bir şeyi yaparak yaşamak olarak da algılayabilirsiniz. Kimsenin yüzde 50’nin üzerine çıkabileceğini düşünmüyorum. Bazı günler bir saatin altına düşüyor olabilirsiniz.

Bu yazının yazıldığı gün, Wimbledon’da erkekler tenis finali olacak. Kazanmaya odaklı makine Novak Djokovic ile yeni neslin temsilcisi Carlos Alcaraz kozlarını paylaşacak. Bu maçı izleme iradeniz varsa, bunu yapmayı da aktif yaşam olarak kabul ediyorum. Bu şekilde aktif yaşam sürenizi hesaplamanızı tavsiye ederim. Çok önemli bir değişim sürecinden geçerken kendinizi yenilemeniz için hesabın temel gösterge olduğunu düşünüyorum.

Sonrasında tek bir alana hapsolmamak önemli bir konu olarak karşıma çıkıyor. Hayatım boyunca ve hâlâ bana tek bir alana odaklanıp orada saygın bir kişi olmam tavsiye edildi. Hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım.

Kendimi bu kadar yormamam ve uyumlu olup ekip çalışması yapmam tavsiye edildi; yapmayacağım.

Maliyetler konusu ise biraz daha fazla gündemimde olacağa benziyor. Bu özellikle zaman konusunda geçerli olacak çünkü yaşım ilerliyor ancak bakışım Pegasus gibi olacak. Rahmetli babam, “Para cebine girene kadar senin değildir” derdi; haklıydı. Pegasus Havayolları, “Kart ile ödersen yüzde 20 indirim yaparım” diyor; haklı. Uçakta işlemleri offline yapsa da, dijital olarak aldığı parayı daha basit bir şekilde kullanılabilir hale getiriyor. Bu yeni mobilite, yukarıda bahsettiğim aktif yaşam süresine katılım hızını belirlediği için önemli. Yeni dönemin önemli kriterlerinden birini, bu aktif yaşama birikim katabilme hızı belirleyecek. Vaktim olduğunda bunları ayrıntılandırırım. Şu anda çeşitlilik ve değer katma boyutlarını daha iyi anlatabilmek için Peakup’ın başarı hikayelerinden faydalanacağım. Peakup, çeşitli alanlarda Microsoft çözüm ortağı olan yeni nesil bir teknoloji şirketi. Türkiye menşeli şirket, benim demin anlattıklarımı teknolojisi ile gerçekleştiriyor.

Maya işine de…

Fırıncılık sektörü ve ev kullanıcıları için kuru-yaş-sıvı maya çeşitleri üreten Lesaffre, kendi ürünlerinin manuel analizini ve rakip ürünlerle karşılaştırma işlemlerini Peakup çözümü ile dönüştürüyor. Peakup, dijitalleşme projesi yürüten şirketi low-code teknolojisi ile tanıştırarak, PowerApps ile hızlı mobil uyumlu uygulamalar geliştirmesine destek oluyor. Kendi sektöründe fırınlar, rendelenmiş maya, ekmek miksleri, maya hazır miskler için blender ve ekmek geliştirici gibi çözümler sunan ilk maya üreticisi olan Lesaffre, kalite, ürün karşılaştırma, rakip analizi ve raf ömrü kontrolü konularında beş duyu organı ile görünüm, tat, koku, ses ve yüzey incelemeleri yapılarak duyusal analiz yapmasını sağlayan bir dijital araca sahip oluyor.

… işin mayasına da katkı sunabilmek

Peakup’ın Vitra’da kullanılan PowerApps çözümü, Vitra 5S ile muayene kontrollerini, süreçlerini manuel olarak formlar üzerinden yapan Vitra’nın denetim uygulaması ile mobil kullanımı entegre edip yönetmesini sağlıyor.

Abdi İbrahim’deki örnekte ise elinde çok fazla data bulunan şirketin, bu datayı daha hızlı ve yönetilebilir bir şekilde okumasına ve buradan içgörü çıkarmasına yardımcı olunuyor.

Peakup’ın kendi işini yaparken çok farklı alanlara fayda sağlaması, benim yeni dönemimi de özetleyen örnekler sunuyor.