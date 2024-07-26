Yeni Ekonominin Dijital Müştereği: Good Market

Bugün yeni bir ekonomiye giden yolun inşasında çok önemli bir örnek ve müşterej alan oluşturan bir oluşumun hikayesini anlatmaya geldim: Good Market. Good Market, toplulukları, sosyal girişimleri, kooperatifl eri, sorumlu işletmeleri, sivil toplum kuruluşlarını, ağları ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan değişim yaratanları bulmayı ve birbirlerine bağlamayı kolaylaştıran bir dijital müşterek. Bugün müşterekler konusu ekonomilerimizin ve yaşamamızın kalbini oluşturmalıyken dijitalleşen dünyada dijital bir müşterek olabilir mi sorusunun cevabında karşımıza Good Market çıkıyor.

Good Market'in temel amacı, insanlar ve gezegen için iyi olan bir ekonomi yaratmak, bunun yollarını çoğaltmak. Bu doğrultuda, kürasyon ve bağlantı tasarlama süreçleriyle yeni ekonomideki diğer katılımcılarla buluşmayı, bağlanmayı ve değiş tokuş yapmayı kolaylaştıran bir dijital müşterek olarak hizmet ediyor.

Good Market, yaşadığımız dünyayı bizim yarattığımız fikrine yürekten sarılıyor. Her gün aldığımız kararlar sağlığımızı, sevdiklerimizi, topluluğumuzu ve dünyayı nasıl etkilediğini görüyor ve ekonomik eylemlere bu pencereden bir bakış sunuyor. Üstelik bugün eylemlerimizin sonuçlarını düşünürsek, daha iyi bir dünya yaratmak için gerekli eylemleri ayırt etmek o kadar da zor değil.

Yeni bir ekonomide var olmanın ve ilerleme kaydetmenin tek yolu, yürümeye başlamak ve yol boyunca öğrenip uyarlamaktır. Yani mükemmel olmayı beklemeden sahici ve gerçekçi adımlar atmaya sormaya öğrenmeye hata yapmaya açık bir şekilde bugün başlamalıyız. Çünkü biliyoruz hem finansal açıdan dengeli hem de insanlar ve gezegen için iyi bir girişim geliştirmek mevcut sistem içerisinde o kadar da kolay değil. Pek çok engel ve fedakarlığın da beraberinde geldiği bir süreç. İşte bu sebeple mükemmelliği beklemek veya önce onu aramak yerine, Good Market asgari standartlara ve sürekli iyileştirmeye odaklanıyor. Tam da bu sebeple ki GoodMarket’a başvuranlar asla "reddedilmez". İyileştirmeler yapmaları ve yeniden başvurmaları teşvik edilir ve dışarıda bırakan değil içeriye dahil etmek için efor sergileyen bir modeli savunur.

Geleneksel iş modelleri, özel bilgilerle kendini var eder ve rekabet için mümkün olan her şeyi gizli tutma eğilimindedir. Bu şirketler tedarikçileri hakkında ayrıntıları, sistemlerini ve iş modellerini gizler, içerik ve kaynakları saklar ve üstün gizlilik anlaşmaları imzalar. Oysa etki odaklı girişimler, bilgi veya fikri mülkiyet kontrolü yerine değer yaratmaya odaklanır. İnsanlara ihtiyaç duydukları tüm bilgileri şeff afl ıkla verir ve farklı işletmelerin bundan faydalanmasını sağlar. Küresel zorlukların ölçeği, işbirliği ihtiyacı ve aciliyeti göz önüne alındığında, Good Market şeff afl ığı ve bilgi alışverişini destekleyen bir müşterek oluşturuyor. “Bilgi paylaşımı öğrenmeyi iyileştirir, güven ve ilişkiler kurar ve değişim hızını artırır” mottosuna olan inaçları ile gerçek bir dijital müşterek inşasına giden yolu hazırlar.

Etki odaklı girişimler ortaya çıktıkça ve birbirleriyle ortaklık kurdukça, çeşitli ve dirençli yeni bir ekosistem gelişmesi kaçınılmaz olur tam da bu sebeple etki odaklı girişimler birbiriyle rekabet etmezler. Boşluğu doldurmak, ihtiyaçları karşılamak ve değer yaratmak için farklılaşırlar. Good Market, bu ekosistem boşluklarını görünür kılar ve belirli bir sektörde veya coğrafi bölgede boşlukları doldurabilecek girişimcilere ulaşır ve yeni işbirliği ekosistemleri inşa ediyor. Ne şahane öyle değil mi? Rekabet değil farklılaşmadan beslenen bir ekosistem yaratmak. Zaten yeni ekonomi var etmenin temel yolu da ortaklık kuran girişimleri arttırmaktır çünkü bu ortaklaşma tüm sistemin güçlenmesini sağlar.

Good Market, ekonomik devamlılığı toplumsal fayda ile birleştirerek, kapitalizmin ötesine geçen ve toplulukların, bireylerin ve gezegenin refahını önceleyen bir dünya yaratıyor yani yeni ekonomiye giden yolda önemli bir adım atıyor. Müşterekler nereye doğru gider sorusunun cevabı dünya nereye doğru gidiyor sorusu ile oldukça paralel. Dijitalleşen dünyada dijitalleşen müşterekleri var etmek biriken ve kendi çıkmazlarını üreten krizlere cevap üretmenin en güçlü yollarından biri. Bugün etki ekosisteminde rekabeti kenara bırakan kapsayıcı ve oraklaşma gücü olan yeni Good Market’ları var etmenin tam zamanı çünkü çok zamanımız kalmadı!