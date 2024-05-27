Yeni kral, hibrit

Bu yıl da AutoBest endüstri ödüllerini almaya Lüksemburg yakınlarında düzenlenen galaya gelen otomotiv sektörünün çok önemli yöneticileri, jüri üyelerine özel toplantılar düzenleyerek küreseler piyasalar ve yakın gelecek öngörülerini paylaştılar.

Fakat bizleri şaşırtan, gelecek hibrit demeleriydi!..

Türkiye’ye DM-i hibritlerini getirmeye başlayan BYD, küresel elektrifikasyon liderlerinden biri olarak, AutoBest apoletini takan Dolphin modeliyle Avrupa'daki başarılarını büyütmeye devam ederken, belki Türkiye için de yatırım planları olabileceğini kendileriyle konuşuyorduk.

Mansiyonlarda TechnoBest ünvanına kavuşan dev batarya üreticisi CATL, Shenxing bataryası ile SmartBest için Geely Grubu’nun Lotus markasının Hyper OS işletim sistemiyle ve SafetyBest için Continental’in algılanabilir yaya ve bisikletçi ceketiyle sahneye çıkmaları da ilginç idi… Yani otomotiv artık bambaşka başlıklarda geleceğe adımlarını hızlandırıyor.

Diğer yanda tam elektrikli seçeneğin yanında EcoBest ödülü multi enerji platformunun ilk ürünü yeni Citroën ë-C3’e takdim edildi. Türkiye’de 1 milyon TL’den satılacak bu Smart Car platformu da, Stellantis’in diğer mimarileri gibi hem içten yanmalıya akuple hibritlerle gelecek sadece elektrikli olmayabilir, diyenlerden biri…

İçten yanmalıları elektriklendirerek Mild’dan seri veya paralel gerçek hibritlere ve hatta PHEV yani şarj edilebilir hibritlere doğru bir yönelimi herkes vurgulamaya başladı… Otomotiv endüstrisinin 2030 tam elektrikli vaatlerinin çok erken verildiğini dile getiriyordu, maden ve şarj ağlarının yetersizliğinden bahsediyor, birçok sektör lideri…

SportBest şöhretler grubuna kabul edilen eski ralli dünya şampiyonu ve FIA Vakfı Başkanı David Richards da, tam elektriklilere iyimser çabalar gösterilse de, tüm denemelerine rağmen tüm branşların tam elektrikli olamayacağını anlatıyordu… Fakat, hibridin şimdiden kendini kanıtladığını da anlatıyordu.

Güvenlik seviyesi yüksek süper hızlı şarjlı LFP bataryası Shenxing'in

Plug-in Hybird’lerde de kullanılabileceğini hatırlatan mühendisler, böylece küçük bataryaları doldurmak için artık zaman kaybedilmeyeceğini söylüyorlar.

Ayrıca DesignBest olarak onurlandırılan Renault baştasarımcısı Gilles Vidal da, yeni tam elektriklilerin hibrit seçeneklerini de hazırlamaları gerektiğinin altını çiziyordu.

BMW de, iki gün önce gösterdiği SkyTop prototipine bir elektrik destekli V8 koymuştu… Yani bir hibrit V8!.. Önceki haftalarda gösterilen Lamborghini Urus SE, en güçlü Ferrari SF90, yeni çıkacak Porsche 911 ve BMW M5, Mercedes-Benz S63 AMG E-Performance, yeni nesil Audi’ler gibi tüm yeniliklerde başrolde hibritler var.

Diğer yanda Suzuki’den Toyota’ya asıl Japon teknolojisi zaten uzun yıllardır, hibritler… Yakında evlenecek olan Geely’nin Aurobay ve Renault’nun Horse şirketleri, artık sadece hibrit tekniğiyle içten yanmalıların daha ne kadar çevreci ve verimli olabileceğini araştırmaya ve her gün daha “yeşil” emisyonlu motorlar üretmeye devam ediyorlar.

PHEV’lerin, General Motors ve Volkswagen’in yepyeni seçeneklerinin güç kaynağı olması, 3 yıl önce “4,5’a 1” oranında tam elektriklilerle PHEV’lerin satışlarının bu yıl başında “1,4’e 1”e düşmesi ve yıl sonunda “1:1” gibi şaşırtıcı bir orana çıkması bekleniyor! O sebeple de; hibrit ve PHEV teknolojilerinin yeniden tüm hızıyla geliştirilmeye başlandı.

Ford Otosan’ın yeni bebeği Transit Custom da şarj edilebilir hibritleniyor olması gibi…

O zaman, hibrit zamanı başlıyor, diyebiliriz!..