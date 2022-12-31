Yeni senenin verimliliğini ‘kayda değer bir şekilde’ yükseltecek 8 maddelik liste

“Yarınlar, yorgun ve bezgin kimselere değil rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir.” Cicero

Hayata dair üstün hedefleri olan ve bu hedeflere sıkı sıkıya tutunan bireyler, her geçen yıl hedefledikleri noktaya bir adım dahi yaklaşabiliyorlarsa ne mutlu onlara… İnsan motivasyonunun en büyük sırrı burada gizlidir aslında. Bunun farkında olanlar, her şeye rağmen tutkuyla sarıldıkları büyük resimlerine doğru ilerleme kaydetmeye devam ediyorlar.

Yılın son günlerinde eski yılı sorgularken ve yenisi için hesap kitap yaparken yeni yılda verimliliğimizi kayda değer bir şekilde yükseltecek bazı maddeleri -tam da bu dönemde- anımsamamızda büyük fayda var.

Hedefleri belirgin hale getirmek

Hedeflerimiz; bizi hayata bağlayan, dinamik tutan, gelişmemizi sağlayan çok önemli motivasyon kaynaklarımızdır. Hedeflerden aldığımız motivasyonu başka bir yerden almamız gerçekten zordur. Hedefsiz bir yaşam ise çok can sıkıcıdır ve anlamdan yoksundur. Hedefler birçok konuda olabilir; sağlık, gelir, aile, statü/iş, okuma, eğitim vb. Buradaki en önemli iki unsur; yazarak çalışmak ve ulaşılabilir gerçekçi hedefler belirlemek. (Yazarak çalışmak, hedeflere ulaşma başarımızı artıran, yabana atılmayacak bir detaydır.) “Herkes kendi kaderinin mimarıdır” Latin deyişinden yola çıkarak, ilerleyen dönemlerde ortaya güzel bir eser çıkarabilmemiz için -yeteneğimize uygun- ‘net/belirgin hedefler’ oluşturmak olmazsa olmaz ilkelerimizden biri olmalıdır.

Önce sağlık için, devinim şart

Şüphesiz ki, sağlıklı/kaliteli yaşlanmanın en önemli unsurlarından biri hareket halinde olmaktır. (Açık hava yürüyüşleri, beynimiz için çok önemli bir ilaçtır.) Sporsuz bir yaşam, verimli düşünememeye, ataletle kaplı motivasyonsuz bir ruh haline, düşük bağışıklığa ve dolayısıyla hastalıklara davetiye çıkarmaktır. Yıl içinde şartlar ne olursa olsun düzenli egzersiz için zaman ayırmak -zaman yoksa bir şekilde oluşturmak-, bizi yıl boyunca dinamik tutacaktır. Çok özel bir durum yok ise, spor yapmamakla ilgili mazeretler üretmek, kendi motivasyonumuzu, dayanıklılığımızı, sağlıklı zihin/düşünce yapısını bilinçli bir şekilde yok etmek demektir. (Tavsiye kitap: Yürümenin Felsefesi-Frederic Gros

İyimserlik

İyimserlik, yaşamın birçok alanında bizim yardımımıza koşan, düştüğümüzde tekrar ayağa kalkmamızı sağlayan, çok önemli bir motivasyon unsurudur. İyimser çalışanların, çoğu meslekte diğerlerine göre başarı puanlarının daha yüksek olduğu biliniyor. Yeni senede bazen birçok şey kötü gidiyormuş gibi göründüğünde, tutunacağımız dal, iyimserlik dalıdır; kötü giden durumların tekrardan iyi gideceğine dair gerçekçi bir beklenti… Davranış, bireylerde zor değişir fakat iyimserlik, öğrenilebilir bir duygudur. (Tavsiye kitap: Öğrenilmiş İyimserlik-Martin Seligman)

Kitaplar

Yaşamımızda kitapların gücü o kadar yüksektir ki, başımızın sıkıştığı hemen tüm durumlarda imdadımıza yetişirler. Kitaplar, yaşamımızda herhangi bir konuda yol haritası oluşturmamız ve başkalarının deneyimlerinden bir şeyler öğrenebilmemiz için önemli güç kaynaklarıdır. Yeni yılını belirli aralıklarda kitap okuyarak geçiren bir insan, şüphesiz ki daha az stres yaşayacaktır ve zorluklar karşısındaki dayanma gücünü de artırmış olacaktır. (Kitap okuyamadığı için mazeret üreten bir bireyin, gelecekte -eyleme geçilmesi gereken- daha birçok konuda farklı mazeretler üretme ihtimali de yüksek olacaktır.)

Erkenci olmak

Erkencilik; günü daha iyi planlamak, telaşlı bir zihin yapısından uzaklaşmak, tefekkür etmek, zaman yönetimini iyi yapmak vb. birçok konuda bize fayda sağlar. Erkencilikte gizli bir hazine bulunduğuna inanıyorum. Yarından itibaren yaşamına, ‘erken uyanma, kitap okuma ve spor yapma’ alışkanlığını ekleyen bir bireyin, altı ay veya bir yılsonunda çok daha düzenli/verimli bir hayatı olur. Bu gerçektir. Şüphesiz ki yaşamımız alışkanlıklarımızdan ibarettir. (Kitap önerisi: Alışkanlıkların gücü)

Kriz yönetimi

“Yeni yıl içinde hangi krizlerle karşılaşabilirim, karşılaştığımda harekât planım ne olmalı” konusu üzerine alıştırma yapmak, ilgili krizler oluştuğunda panik yapmamızı engeller. Ve ilgili krizi daha iyi yönetmiş oluruz. (Tavsiye kitap: Kriz yönetimi-Harvard Business Review)

Kötü alışkanlık ve toksik insan temizliği

Bazen farkındayız, bazen değil… yaşamımızdaki kötü alışkanlıklar ve/veya toksik insanlar, bizi sürekli aşağı çekmeye devam ediyor. Bunlardan kurtulma formülü oluşturmak, enerjimizin yenilenmesinde çok önemli bir etkendir.

Gülümseme

Ve gülümseme! Asla ihmal etmememiz gereken, ruhun en iyi ilaçlarından biri. Ve bunun için bir neden aramamak…

Yeni yıl heyecanıyla sadece ilk günlerde değil, sene boyunca yukarıdaki rutinlerin/alışkanlıkların iyi bir uygulayıcısı olmamızın, yeni senenin verimli geçmesi açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum.

Ve ek olarak güzel sözlerin gücünden yararlanmak; yeni yılda her güne, ajandamızda yazan güzel bir sözle başlamak… harika bir sabah motivasyonu kaynağı. Mücadele gücümüzü yükseltecek -belki de bazılarımızın ilk günlerine yazmak isteyeceği- birkaç tane sevdiğim aforizmayı da paylaşmak istedim:

"İsteklerine sıkı sıkıya bağlı olanlar, dünyayı kendilerine göre şekillendirir." Goethe

"Aşk'ı yaşamak istiyorsan; önce yaşamayı öğreneceksin. Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin." Mevlânâ

“Uçamıyorsan koş koşamıyorsan yürü eğer yürüyemiyorsan sürün ama hareket etmeye devam et. Geleceğe yürümeyi sürdür.” M. Luther King

‘’Durmadan geriye dönüp bakmadan! Bu cümleyi hayat felsefeniz yapın. Fırtınalarda boğuşsanız da güneşten kavrulsanız da bunu unutmayın.’’ Goethe

“İnsan gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir.” Sokrates

Çocuksu heyecanlarımızın ve tebessümlü halimizin bol olduğu, sağlıklı/huzurlu bir yıl olsun…