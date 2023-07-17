Yeniden satma

İlk elektrikli Rolls-Royce modeli Spectre, Cullinan ve Phantom arasında Avrupa için 400 bin Euro gibi müthiş yüksek bir fi yatla siparişlere açıldı… Fakat, sonbahar aylarında teslimatlara başlanacağı sınırlı sayıdaki üretimde sıraya girmek için müthiş bir mücadele de başladı… Ancak, listeye girenler, kâr amacıyla Spectre’larını yeniden satmak isterlerse, Rolls-Royce’un kara listesine girecekler… CEO Torsten MüllerÖtvös, Spectre kar amacıyla yeniden satılmaya çalışılırsa, o müşterinin resmi bayilerden bir daha Rolls- Royce satın almasının ömür boyu yasaklanacağını, söyledi.

Bu tip alıcıların bir daha asla yeni bir araç edinme şansı olmayacağını, yeni bir otomobili üretici ve yetkili satıcıdan daha yüksek fi yata satmayı yasaklayan başka markalar da var. Örneğin, General Motors, Corvette C8 Z06 ve Hummer EV gibi uzun bekleme sıraları olan limited edition modelleri için “12 ay boyunca yeniden satılamaz” kuralını getirmiş ve garantilerin devredilebilmesini engellemişti.

Ancak bu tip katı kurallara ikinci el bayileri karşı çıkıyor…. Sıra beklemek istemeyen müşterilerin, ek ödemelerle araçlara kavuşmasının anormal bir durum olmadığı ve otomobil tarihi boyunca böyle bir ticaretin yapıldığını belirtiyorlar. Otomobil üreticilerinin bir otomobile milyonlar harcayan müşterilere, o araçla ne yapıp ne yapamayacaklarını söylemelerinin adil olmadığı da, tüm Avrupa ve ABD’deki “galericiler” tarafından belirtiliyor.

Türkiye’de ise Ticaret Bakanlığı, bugünden itibaren geçerli olmak üzere ikinci el fi yatlarının ilan sitelerinde sıfır araçların liste fi yatını geçemeyeceğine dair bir yeni düzenleme başlattı.

Geçen yıldan bu yana uygulanan ve artık bireysel satıcıları da kapsayacak şekilde uzatılmış sıfır kilometre araçların ikinci el olarak satışında 6 ay/6 bin kilometre şartının aranmasına dair yönetmeliğin üstüne geliştirilen yeni önlemlerle, haksız kazanç elde etmek isteyenlerin hızı kesilmeye çalışılıyor…

Bu arada şunu soralım; herkesin elindeki paranın ve malın değerini korumak istemesi, haksız kazanç mıdır?.. Değeri yükselen bir ürüne yatırım yapmak ve uygun şartlar oluşunca değerlendirmek, kural dışı mıdır?.. Yurtdışındaki örneklerde sınırlı sayıda üretimler üzerindeki bu tartışma, ülkemizde yüzbinlerce üretilen her dört tekerlekli, hatta iki tekerliler için bile, büyüyerek devam ediyor… Yeni otomobil kıtlığı devam ederken, o kadar çok kişi, fahiş fi yatla elindekini beklemek istemeyene vermeye çalışıyor ki…

Aksi, beklenmemeli!..

Ne ilanlarda satış fi yatı oyunları, ne de vadeli kilometre taktikleri, otomobil tüccarının işini bozmaya yetmez!.. Diğer yanda; münferitler değil, asıl dev “galericiler”in kontrolünü kim yapıyor?..

Kolaysa, “otomotiv yetkisiz(!) satıcıları mafyası”nı durdurun!..