Yenidoğan sağlığına odaklanan derin teknoloji startup’ı KuartisMed 1,8 milyon dolar yatırım aldı

Bugün NBE yazılarına yeşil teknolojilerle devam edecekken, KuartisMed’in yatırım haberi konuyu değiştirdi. Bir süredir takip ettiğimiz yatırım süreci sonuçlandı ve açıklandı. KuartisMed, Neonatoloji alanında, yani yenidoğanlara yönelik, yenilikçi biyomedikal ürünler geliştiriyor. Yenidoğanlar, özellikle de erken doğanların esenlik hali için geliştirdikleri ilk ürünleri NeoSAFE, hastaneden güvenli taburculuk için önem taşıyan bir konuya odaklanıyor: Non-invaziv sensörlerle bebeklerin solunum ve yutma aktivitelerini izliyor, makine öğrenme algoritmaları ile işliyor ve beslenme yeteneğini analiz eden bir rapor üretiyor. KuartisMed, bu ilk ürünlerini Avrupa Birliği Ufuk 2020 KOBİ projeleri ve TÜBİTAK Ar-Ge ve inovasyon destekleriyle geliştirdi, patent başvurularını yaptı, 150’nin üzerinde yenidoğanda farklı hastanelerde klinik çalışmalarını gerçekleştirdi ve sertifi kasyon süreçlerini tamamladı. Bu ilk ürün dışında hem yine klinik kullanım için hem de evde kullanıma yönelik yeni ürünlerinin de çalışmaları devam ediyor. NeoSAFE, pazarda yaygınlaşmaya hazırken üzerine yatırım haberi geldi. Bu 1,8 milyon dolarlık ilk tohum yatırımı, Arya Kadın Yatırım Platformu ve APY Ventures liderliğinde gerçekleşti.

Sağlıkta derin teknolojiler üzerine çalışan startuplara yapılan yatırımlara, Türkiye’den yatırımcıların liderlik ettiğini görmek çok keyifl i. Dijital teknolojilere ilgiyle gelişmeye başlayan yatırım ortamında artık derin teknolojilere yönelimi de görmek iyi haber. COVID-19 pandemisi öncesinde hep yazdığım gibi: Derin teknolojilerin hızlı difüzyonu demek; sağlık, gıda, tekstil gibi geleneksel sektörlerin yıkıcı dönüşümden etkilenmesi demek yani dijital dönüşüm etkisinden daha derin bir etki söz konusu. Pandemi bize bu etkiyi gösterdi, derin teknolojilerin sağlıkta ve yeni tanı-tedavi araçlarına erişimde nasıl derin bir etkisinin olduğunu hep birlikte tecrübe ettik. Derin teknolojiler, bilimsel araştırma ve teknolojilere dayanan, laboratuvardan beslenen, daha kompleks ve uzun Ar-Ge süreçleri ve araştırma altyapıları gerektiren teknolojiler. Malzeme teknolojileri, biyoteknoloji gibi alanlar bu kapsama girenler arasında. Derin teknolojiler, hem işlerin yapılış biçimini hem de işin kendisini dönüştürebiliyor: malzemenin başka bir malzeme ile değişmesi, üretim yönteminin değişikliği ile farklı sektörleri etkileme potansiyeline sahip.

Eskiden dijital teknoloji startup'larının hızlı ve daha olası exit süreçlerini izlemek yatırımcıların derin teknoloji startup'larına bakışını etkilerdi. Son birkaç yılda dijital teknolojiler ve derin teknolojiler ayrımında exit rakamlarına ve hızlarına bakınca aradaki farkın kapandığını görüyoruz. Hatta yanına bir de biyoteknolojide exit verisi eklersek yine oranların ve sürecin artık birbirine benzediğini söylemek mümkün. Biyoteknoloji demişken, KuartisMed, ReDis’in AIFD (Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği) desteğiyle yürüttüğü BIO Startup Programın son yıl fi nalistlerinden. Benim de KuartisMed’i yakından izlemeye başlamam, BIO Startup sürecine dayanıyor. Onunla birlikte bu yılın başında, yine ReDis’in Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofi si ile birlikte organize ettiği sağlık girişimlerimizi Dubai’de uluslararası yatırımcılarla buluşturduğumuz toplantılarda KuartisMed’in kurucusu Ahmet Saracoğlu’ndan ürünleri ve hikayelerini daha detaylı dinleme şansım oldu. Ahmet’le ODTÜ Teknokent’teki yeni ofi slerindeki sonraki sohbetlerimiz, kurucusu olduğu diğer girişim olan Kuartis’e doğru genişledi. KuartisMed sağlık uygulamalarına odaklanırken, Kuartis farklı uygulama alanlarına yönelik çalışan inovatif bir makine öğrenmesi şirketi. Kuartis’te yıllardır savunma sanayi, otomotiv gibi farklı sektörlere yönelik çok heyecan verici işler yapıyorlar, bu da başka bir derin teknoloji yazısının konusu olsun. Derin teknolojilere yatırımcıların ilgisi Türkiye’de de artmaya devam edecek. Bir örnek IPO’lardan: 2022 yılının sonuna gelirken dünyada bu yıl gerçekleşen ilk halka arz (IPO) işlemlerine bakınca, son 15-20 yılda pek rastlamadığımız bir değişim görüyoruz. En büyük 10 IPO arasında malzeme teknolojileri, çip ve yarı iletkenler, biyoteknoloji girişimleri yer alıyor!