Yerel yatırım projeleri için heyecanlı günler…

1 Ağustos tarihinden itibaren başvuruları başlayan Yerel Kalkınma Hamlesi her bir il için seçilen dört ayrı yatırım konusu üzerinden yürüyor. 30 Eylül’e kadar sürecek başvuruları, yeni oluşturulan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi değerlendirecek.

Desteklenecek projeler böyle belirlenecek. Öncelikli amacı bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerin rekabet güçlerinin artırılması olan Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında yapacağı yatırımı onaylanan girişimcilerin yararlanacakları teşvikler şöyle:

Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek makine teçhizat alımları ile yazılım ve gayri maddi hak kiralamalarına yönelik işlemler, KDV’den istisna tutulacak.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Belirlenen istisnalar dışında, teşvik kapsamındaki yatırım mallarının ithalatında gümrük vergisi muafiyeti uygulanacak.

Faiz veya Kar Payı Desteği: Sabit yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar kullanılacak krediler için, faiz veya kar payının yüzde 40’ına karşılık gelen kısmı, 20 puanı aşmamak kaydıyla ve en fazla 5 yıl süreyle Bakanlık tarafından karşılanacak. Bu kapsamda sağlanacak destek tutarı yatırım bedelinin yüzde 20’sini geçmemek üzere azami 240 milyon TL ile sınırlı olacak. Bu destek unsurundan faydalanan yatırımlar, aynı zamanda makine desteğinden yararlanamayacak.

Makine Desteği: Birim fiyatı 2 milyon TL ve üzeri olan makine ve teçhizatlar için yatırım tutarının yüzde 15’ini geçmemek kaydıyla yüzde 25 oranında destek sağlanacak. Destek üst limiti 240 milyon TL olacak. Bu destekten faydalanan yatırımlar için faiz/kar payı desteği uygulanmayacak.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırımla birlikte sağlanan istihdama yönelik olarak, ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 8 yıl boyunca yüzde 50’si Bakanlıkça karşılanacak. 6. Bölge illeri için 12 yıl ve yüzde 100 oranında karşılanacak.

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği: Sadece 6. Bölge illerinde uygulanmak üzere, yatırımla birlikte sağlanan istihdama yönelik, ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl boyunca Bakanlıkça karşılanacak.

Vergi İndirimi: Yatırım tutarının yüzde 50’sine ulaşıncaya kadar yüzde 60 oranında kurumlar veya gelir vergisi indirimi uygulanacak. Yatırıma katkı tutarının yüzde 50’si, yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da yansıtılabilecek. Vergi indiriminden faydalanmak istemeyen yatırımcılar için, faiz/kar payı desteğinin yatırım tutarına oranı yüzde 25’e, makine desteğinin yatırım tutarına oranı ise yüzde 20’ye çıkarılabilecek; her iki destek türü için üst limit 300 milyon TL olarak uygulanabilecek.

Yatırım Yeri Tahsisi: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, uygun bulunan projelere yatırım yeri tahsisi yapılabilecek. Başvuru sürecinde, her bir proje için tam fizibilite raporu hazırlanması zorunlu olacak.

Bu teşviklerin yatırım ikliminin geliştirilmesinde ne kadar cazibe sağlayacağını yaşayarak göreceğiz.

Bu arada teşvik sistemini otomatik olmaktan çıkaran yeni sistemin kısıtlarına ilişkin birkaç hususun da altını çizmekte fayda var:

▶ Öncelikle artık desteklenecek yatırımlar Komite tarafından proje bazında değerlendirilecek ve uygun görülen projeler için teşvik belgesi düzenlenecek.

▶ Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında ‘4 yatırım konusu’ kriterini tutturan tüm projeler değil, ağırlıklı olarak komple yeni yatırımlar desteklenecek. Ayrıca mevcut kapasitede en az yüzde 75, istihdamında en az yüzde 50 artış sağlayan yatırımlar da destek kapsamında olacak. Bir yatırımcı, tek başına veya ortak olarak toplamda en fazla 5 farklı başvuru yapabilecek.

▶ Geçmişten farklı olarak süreç bazı yatırımcılar için sancılı olabilecek çünkü bu kısıtlar nedeniyle 30 Eylül sonrasında muhtemelen bazı yatırım projeleri destek kapsamı dışında kalacak.