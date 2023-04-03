Yeşil Hayaller

Son yıllarda çok kez ifade ettim, ancak elektrikli araç üretmenin ve kullanımının ötesinde pek akla gelmeyen problemler olduğunu tekrarlayayım...

Tam elektriklilere geçiş takvimi gerçekçi ve ulaşılabilir değil!..

Her yer tam elektrikli dolarsa, tam hesaplanmayan ya da daha iyi çalışılması gereken ayrıntılardan bahsetmeliyiz…

Öncelikle; çoğu elektrik şebekesi, yetersiz kalacak!..

Yollarda olması planlanan elektrikli araçların hepsine yeterli şarj cihazları olamayacak!..

Otomotivin elektrifikasyonu, herkese uygun hale getirilemeyecek!..

Hatta; bataryalarıyla yüzde 50 artan tonajları karşısında; yolların zemini de katlı otoparklar da o ekstra ağırlığı kaldıramayacak!..

Otomobillerin taşıyacağı bataryaların içindeki değerli metaller için madencilik ucuz değil ve doğal kaynaklar sürekli azalıyor!..

Şu anda özellikle servislerde onarım için yedek parça bulunamamasıyla fark ettiğimiz; pandemiden bu yana devam eden hammadde eksikliği, parça üretim ve temininin aksaması ile küresel tedarik zincirinin toparlanamaması!..

Diğer yanda yatırımların büyütülememesiyle alakalı; tam elektriklileri üretecek tamamen yeni fabrikaların beklenen hızda tamamlanamaması veya eski tesislerdeki altyapılarının değiştirilmesinde geç kalınıyor olması da, söz konusu!..

Kurulacak ekipman ve çalışacak eğitilmiş personel sıkıntılarından dolayı batarya üretim tesisleri inşaat takvimlerindeki ötelenmeler... Bu sebeple de hedeflenen elektrikli araç adetlerine paralel olamayacak eksik batarya niceliği de, başka bir önemli nokta!..

ABB Robotics ve Otomotiv Üretim Çözümleri AMS tarafından dünya çapında 600 endüstri uzmanıyla yürüttüğü yeni bir araştırmada da, mevcut altyapının tamamını değiştirmek için gerçekçi olmayan vadelerde beklentiler oluşturulmuş olabileceği belirlenmiş.

“Gelecek elektrik!” mantrası, son 6 yıldır Doğulu ve Batılı tüm büyük hükümetler ve otomobil üreticileri tarafından beyinlerimize kazındı… Sektörün optimizmiyle 12 yıl içinde tüm modellerin tamamen elektrikli yapılacağı hedefleri de, “Elektriklenme Hareketi”ni, desteklemişti…

Kalabalık şehir merkezlerinin girişleri, içten yanmalı motorlu araçlara kapatıldı… Egzostu olan araçların satışlarına, yasaklar geliyor!..

Peki; 2035’e sadece 12 yıl kalmışken, konulan çevreci hedefler gerçekçi mi?.. Hayır!.. Siyasilerin önerdiği son tarihlere ulaşmak hiç kolay değil!..

Elektriklenme resminin tamamına gerçekten rasyonel baktığınızda; “Yeşil Hayal”e doğru üreticilerin, tasarladıkları yeni ürünleri ve hızla geliştirdikleri yeni teknolojileri genele yani halka ve “temiz gelecek”e uygun olarak üretebilmeleri için, daha çok sayıda zorlu engeli aşmaları ve farklı yolları da denemeleri gerekiyor!..