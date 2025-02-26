Yurt dışı hisse fonlarında gündem: Trump ve Nvidia

Trump’ın 5 Kasım seçim zaferi sonrası “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapma” (MAGA) söylemi, ABD borsalarında ve kripto paralarda sert yükselişler getirmişti. Ancak ocak ayında göreve başlayan yeni başkanın ajandasında deregülasyon, teşvikler ve korumacılık öne çıkarken, gümrük tarifelerinin belirsizliği piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. İlk etapta pozitif seyreden ABD borsaları, bu belirsizliklerle birlikte tersine dönmüş durumda.

Teknoloji hisseleri için zor bir yıl mı?

Özellikle teknoloji şirketleri için 2025 yılı, başlangıç itibarıyla beklentilerin altında kalıyor. Çin’in yapay zeka alanında yaptığı büyük atılımlar, ABD’li teknoloji devleri için yatırım harcamaları ve hisse fiyatları üzerinde belirsizlik yaratıyor. Özellikle yarı iletken ve çip teknolojileri ile nükleer enerji sektörlerinde fiyatlamaların negatife döndüğünü görüyoruz.

Öte yandan, Morgan Stanley’in yaptığı araştırmaya göre, gümrük tarifelerinden en fazla etkilenecek sektörler teknoloji ve enerji olarak belirlenirken, sağlık ve finans sektörleri ise en az etkilenecek sektörler olarak öne çıkıyor. Bu durum, fon performanslarına da yansımış durumda.

Son 1 ayda fon getirileri şöyle şekillendi:

- Teknoloji ve yarı iletken içerikli fonlar: Ortalama -%2,3

- Yapay zeka ile bağlantılı enerji fonları: -%1 üzeri kayıp

- Sağlık fonları: %2,2 ortalama getiri

- Finans içerikli fonlar: %1,8 getiri

Özellikle sağlık sektörü, beklentilerin altında gelen bilançolara ve Medicare kapsamında United Health gibi büyük şirketlere açılan soruşturmalara rağmen güçlü bir performans sergilemeyi başardı. Finans sektörü tarafında ise bankaların güçlü bilançoları ve ileriye dönük olumlu beklentileri fon getirilerini destekleyen temel unsurlar oldu.

Kripto paralarda Trump etkisi sınırlı kaldı

Trump’ın seçimi kazanmasının ardından kripto paralar güçlü bir yükseliş yaşamıştı, ancak beklenen adımların atılmaması piyasada hayal kırıklığı yarattı. Bu durum, kripto paralara yatırım yapan şirketlerin hisse senetlerini içeren Blok Zincir fonlarında da getirilerin gerilemesine yol açtı.

Özellikle Trump’ın Bitcoin rezervi oluşturma vaadinin henüz somut bir adıma dönüşmemesi, kripto varlıklara olan ilgiyi kısa vadede baskıladı. Yatırımcılar, daha net düzenlemeler ve teşviklerin açıklanmasını beklerken, blok zincir fonlarının performansında dalgalanmalar devam ediyor.

Havacılık ve savunma fonlarında canlanma

Son dönemde havacılık ve turizm temalı fonlarda pozitif getiriler görülüyor. Ancak bu fonların içinde yerli hisselerle birlikte yabancı hisselerin de bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna barış sürecine yönelik iyimserlik, ulaştırma sektörü hisselerine olumlu yansımış durumda.

Havacılık ve savunma sektörleri açısından ise Avrupa’daki savunma harcamalarının artması, bu fonların primlenmesine katkı sağladı. Özellikle savunma sanayi şirketlerinin hisselerinde yükseliş görüyoruz ve bu da fon performanslarına doğrudan yansıyor.

ABD ekonomisi ve Fed’in duruşu

ABD ekonomisinde açıklanan veriler, borsalar için henüz güçlü bir toparlanma sinyali vermiyor. Enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenme, Fed’in faiz indirimlerinde acele etmeyeceğini ve bekle-gör politikasını sürdüreceğini gösteriyor.

Bu gelişmeler, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimini artırmasına neden oldu. Altın ve kısa vadeli borçlanma araçlarına hem yurt içinde hem de yurt dışında yönelim arttı.

Bu hafta açıklanacak Nvidia bilançosu, yapay zeka sektörüne yönelik beklentiler ve teknoloji hisselerinin gidişatı açısından kritik bir gelişme olacak. Yapay zeka yatırımlarının büyük bir kısmını elinde tutan Nvidia’nın bilanço sonuçları, sektör genelinde fiyatlamaları belirleyebilir.

Her ne kadar teknoloji ve yapay zeka şirketleri için şu anda yüksek değerlemelerden dolayı temkinli bir fiyatlama yapılıyor olsa da, Trump’ın "Amerika’yı yeniden güçlü yapma" söyleminin en büyük dayanak noktalarından biri teknoloji olmaya devam edecek.

Bu kapsamda, uzun vadeli yatırım perspektifinde teknoloji içerikli fonların halen değerli olduğunu söylemek mümkün. Ancak kısa vadede, Trump’ın ticaret politikaları, Çin’in yapay zeka rekabeti ve Fed’in faiz politikası gibi faktörler yatırımcıların teknoloji hisselerine yaklaşımını belirleyecek.