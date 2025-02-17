Her yıl takip ettiğim We’re Social’ın son Dijital Raporunu geçtiğimiz gün okudum ve birkaç satırlık özetini sizle paylaşıyorum. Bir göz atın; aşağıda yeniden buluşalım...

- Dünya nüfusu 8,2 milyar

- Dünya genelinde cep telefonu kullanıcısı 5,8 milyar

- Dünya genelinde internet kullanıcısı 5,6 milyar

- Dünya ortalama kişi başı internet kullanım süresi 6 saat 38 dakika

- Türkiye ortalama kişi başı internet kullanım süresi 7 saat 13 dakika

- Dünya geneli sosyal medya hesap sayısı 5,2 milyar

- Dünya genelinde sosyal medyada harcanan günlük süre 2 saat 21 dakika

- Sosyal medyada en fazla zaman harcanan ülkeler: Kenya (4 saat 13 dak), Şili (3 saat 39 dak.), G.Afrika (3 saat 36 dak.) Brezilya (3 saat 32 dak.), Filipinler (3 saat 32 dak.)

- Sosyal medyada en az zaman harcanan ülkeler: Japonya (46 dak.), G. Kore (1 saat 14 dak.), Avusturya (1 saat 32 dak), Hollanda (1 saat 35 dak), İngiltere (1 saat 37 dak)

- Türkiye’deki kullanıcıların ortalama günlük sosyal medya kullanım süresi 2 saat 43 dakika.

Sosyal medya iyidir/kötüdür, faydalıdır/zararlıdır gibi bir genelleştirme peşinde değilim. Bu, nasıl kullandığımıza bağlı olarak değişir. Derdim, burada harcanan zamana dikkatinizi çekmek.

İnternette 7 saat 13 dakika…

Sosyal medyada 2 Saat 43 dakika…

Zaman ayırsak 10 dakikamızı alacak onlarca faydalı işe sırtımızı dönüyor ama büyük kısmını elimizdeki telefonda olmak üzere bunlara saatler harcıyoruz. Uyumadan önce, uyanır uyanmaz, direksiyonda, otobüste, işte, derste, yemek masasında.

Henüz farkında değiliz belki, ama yıllar içinde bu konuda ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak ciddi sorunlar yaşayacağız.

Paul Claudel “Zaman hiç kaybolmaz, kaybolan biziz” diyor. Yukarıda okuduğunuz veriler bir yılın tam olarak 41 gününü kesintisiz olarak sosyal medyada geçirdiğimizi gösteriyor. Hayatınızın onda birinden fazlasını bunun için tüketmeye değer mi?

Yurtiçi Veriler

17 Şubat 10:00: 2024 yaşam memnuniyeti araştırması

17 Şubat 11:00: Ocak ayı bütçe sonuçları

18 Şubat 10:00: Ocak ayı konut fiyat endeksi

20 Şubat 10:00: Şubat ayı tüketici güven endeksi

21 Şubat 10:00: Ocak ayı kurulan kapanan şirketler

Yurt Dışı Veriler

19 Şubat 22:00: FED tutanakları

20 Şubat 16:30: İşsizlik başvuruları

20 Şubat 16:30: Philadelphia FED imalat endeksi