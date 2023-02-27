Zenginin konut limitine enflasyon düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerinde azami kredi tutarı limitlerini güncelledi. Buna göre daha önce 10 milyon TL üzerinde birinci el konutlar için kredi kullanımı söz konusu olmazken, yeni düzenlemeyle 10 milyon ile 20 milyon TL arasında değeri olan ilk el konutlarda azami kredi tutarı; enerji sınıfına göre %60-70 arasında değişecek.

20 milyon TL üzeri ilk el konutlarda ise azami tutar %50-60 arasında farklılaşacak. BDDK ayrıca, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği %90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi. Durduk yerde bu güncellemenin hikmeti ne ola ki?

BU KARAR KİMLER İÇİN ALINDI?

Konut fiyatlarındaki kredi düzenlemesi, yüksek miktarda kredi kullanımını sınırlamayı amaçlayarak riski azaltmaya ve ekonomiyi dengelemeye yardımcı olur. Ancak, yapılan düzenlemeler sadece enflasyon etkisi ve belli bir kesime yönelik... BDDK, 2 milyona ev kalmayınca limiti 5 milyona çıkardı.

Konut fiyatlarındaki kredi düzenlemesi neden, kimin için yapılıyor? Mevcut asgari ücret ile geçinemeyen; 5 milyon krediyi nasıl öder? Tüm bu kararlara bakınca, tutarlılıktan uzak, günün getirdiklerine göre, alelacele, “dostlar iş yapılıyor görsün” kabilinden ve gelir adaletini bozucu…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Evini yenilemek isteyen nasıl yenileyecek?

Deprem sonrası evini yenilemek isteyen, evini değiştirmek isteyen, daha güvenli yapılarda oturmak isteyen vatandaşların da bu tür kredilere ihtiyacı her zamankinden fazla olacak gibi duruyor. Ancak kredi geri ödemeleri nasıl olacak? Bu uygulama; bankaları gayrimenkul zengini haline getirmez mi?

Faiz indirimi ve düzenlemeler konut fiyatlarına nasıl yansır?

Getirilen düzenlemeler var olan konut fiyatlarını daha da yukarı doğru çeker. Nitekim “yeni evim” kampanyası da durduk yerde 2 milyon liralık konutu 3 milyona çıkarmıştı. Depremzedeye konut sağlamayacak bu uygulamalarla kimlerin nasıl menfaatlendirildiğini anlayan beri gelsin.

NOT

2 MİLYON YETMEDİ, 5 MİLYON VERELİM

Konut kredi güncellemesi aslında enflasyona işaret ediyor. 2 milyondan 5 milyona çıkan kredi faiz limitleri artık, evlere 2 milyonunda yetmediğini gösteriyor. Peki, kim ödeyecek 2 milyonu, 5 milyonu? Hangi alım gücü ile karşılayacak halk bunu?

Konut fiyatlarının zirve yaptığı bir ortamda konut kredisi limitlerinin güncellenmesi asgari ücretle geçinenlerin kira öder gibi konut kredisi ödemesi mümkün değilken, bankaların zengin müşterilerine özel kredi limitleri sunması ne kadar adil?

Bu karar yasal mıdır? Evet. Peki; adil midir? Her yasal hak; helal midir? Her hukuki işlem, adil midir? Zengine kaynak aktarmak için adeta çırpınanlar, acaba dar gelirliye konut edindirmek için hiç mi fikir geliştirmez? Yoksa “onlardan umudu kestik, kendi zenginlerimizi rahatlatalım yeter” mantığı mı bu?

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde; insanların daha fazla borç batağına saplanmasından başka bir şey getirmiyor bu uygulama. Ülkede zenginler her gün daha zengin hale gelirken fakirler de daha fakir hale geliyor.

Enflasyonla mücadeleyi sanki “varsıllar için” uygular hale gelmiş bir yönetim söz konusu… Sormak gerek; “yoksula konut sözü” acaba altı boş bir vaat miydi? Hele ki 7,5 milyon buna başvurmuş ve umut bağlamış iken…