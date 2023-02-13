Züccaciye ev ve mutfak eşyaları sektörü ve Ambiente Fuarı

Geçtiğimiz hafta, tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birisini yaşadık. Bu afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yararlılara acil şifa diliyorum. Devletimiz ve aziz milletimiz hep birlikte yaraları saracağız inşallah. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, bunları unutturacak acılar yaşatmasın.

Avrupa’nın en büyük tüketim malları fuarı Ambiente Frankfurt 3-7 Şubat 2023 tarihlerinde düzendi. Ambiente Frankfurt, züccaciye ürünleri, yemek takımları, masa dekorasyonu, çatal bıçak takımları, mutfak aletleri, küçük ev aletleri, barbekü ve barbekü aksesuarları, ev ve mutfak yardımcıları, ölçme ekipmanları, ev eşyaları, horeca, hediyelik eşyalar, el sanatları, kırtasiye, güzellik ve bakım hediyeleri, değerli taşlar, inciler, mücevherat, çanta ve seyahat bagajı, seramik ürünler, dekoratif mumlar, saatler gibi ürün gruplarında endüstrinin trendlerinden gelecek planlarına kadar en yeni ürünleri ve tasarımları görebileceğiniz bir etkinlik. Bu özelliğiyle, ilgili sektörlerde tüm dünyadan alıcı, üretici ve tedarikçiler her yıl bu fuarda buluşuyor.

Bu fuara Türkiye, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (iDDMİB) organizasyonuyla 26. kez milli katılım düzenledi. İDDMİB, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) üyesi firmalarımız fuara iştirak etti. 134 Türk firması milli katılım çatısı altında, 222 firmamız ise bireysel olarak fuara katıldı. Toplamda 356 firma ile Türkiye fuara adeta çıkartma yaparak katılımcı sayısı açısından ikinci sırada yer aldı. Fuara katılan firmalarımızın bir bölümünün üretim tesisleri deprem bölgesinde yer alıyor. Bu firmalarımıza da özellikle tekraren geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Mutfak sektörü genel manada baktığımızda, camdan, ağaçtan, plastikten, seramik ve porselenden, metalden mamul sofra, mutfak ve ev eşyaları; elektrikli küçük mutfak ve ev aletleri; endüstriyel mutfak; hediyelik ve süs eşyaları gruplarından oluşuyor. Sektör, 2022 yılında 6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörün 2023 hedefi 7 milyar doları aşmak. Dünya mutfak sektöründen aldığımız pay yüzde 2 ve bu da bizi dünya genelinde sekizinci sıraya oturtuyor. Sektör 2021 yılında 3.72 dolar olan birim fiyatını 2022 yılında yüzde 4.76 oranında artırarak 3,89 dolara yükseltti. Türkiye ortalamasının neredeyse 4 misli bir birim fiyat ile katma değerin yüksek olduğu bir sektörden bahsediyoruz.

Yiyecek ve içecek insanların temel gereksinimleri. Çok genel manada, bir milletin yaşama üslubu olarak ifade edebileceğimiz “kültür” ile bu gereksinimler arasında sıkı bir ilişki söz konusu. Bu ilişkiyi gastronomi açısından değerlendirdiğimizde, insanların yiyecek ve içeceklerin hazırlık, saklama, pişirme, servis, tüketme aşamalarındaki tutum ve davranışları, mutfak kültürleriyle birebir bağlantılı diyebiliriz.

Türk mutfağı, Türk kültürünün önemli bir unsuru ve dünyanın sayılı mutfaklarından birisi. Türk mutfak kültürü zenginliğini, Orta Asya’dan Anadolu’ya, Kafkasya’dan Balkanlar’a, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan coğrafi, kültürel, ekolojik hususiyetler, gelenek ve görenekler ve tarih boyunca tüm bu coğrafyalar ve ötesiyle girdiği kültürel etkileşimler ile en üst seviyeye ulaştırmış durumda.

Yüzyılların ve bahsettiğimiz coğrafyanın getirdiği yemek çeşitliliği, pişirme teknikleri, sofra düzeni, servis usulleri ve her mevsim için hazırlanan muhtelif yiyecekleriyle oluşturduğu kendine has mutfak kültürüyle, bunların hazırlanması, pişirilmesi, korunması; bu işlemler için gerekli araç-gereç ve teknikler ile yemek yeme alışkanlıkları, mutfak sektörünü yönlendiren ve geliştiren hususlar. Ambiente Fuarı’na iştirak eden 350’nin üzerindeki firmamız da Türk Mutfak sektörünü uluslararası arenada bu manada layıkıyla temsil etti ve başarılı bir şekilde Türk mutfak kültürünün hasılası olan ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu fuar esnasında yabancı basın mensupları ile yaptığı toplantılarda, Türk Mutfak kültürünün tarihsel gelişimine, zenginliğine, sektörün çevreye, yaşlılara, çocuklara ve tüm diğer tüketici gruplarına yönelik yaptığı inovatif çalışmalara ve kapasitesine atıfta bulunarak önümüzdeki dönem için sektörün hedeflerini, öngörülerini etkin bir şekilde ortaya koydu. Önümüzdeki yıllarda da güçlü bir katılımla sektörün hedeflerine emin adımlarla ilerlemesini ümit ediyoruz.