Ankara Palas Müzesi açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen ve 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle ziyarete açılan Ankara Palas'ı, açıldığı günden bu yana 49 bin 760 kişi gezdi.

Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas'ın binlerce ziyaretçiyi ağırlamasında merkezi konumu etkili oldu. Ankara Ulus'taki İkinci Meclis binasının karşısında yer alan müze, tarihe meraklı ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Müzenin, açıldığı günden bu yana ücretsiz olarak gezilebilmesi de ziyaretçi sayısını artırdı. Pazartesi dışında her gün açık olan müzenin ziyaretçi akışı dikkate alındığında, hafta sonları sayının daha da yükseldiği gözlendi.

Ankara Palas Müzesi, Milli Saraylar koleksiyonlarında yer alan 16 - 19. yüzyıllara ait seçkin eserlerin yanı sıra Atatürk'ün kullandığı ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan eserlere ev sahipliği yapıyor.

Müzede Cumhuriyet ve Osmanlı dönemine ait eserler bir arada sergileniyor. Cumhuriyet dönemi Türk portre ressamlığında önemli yeri olan 1914 Kuşağı sanatçılarından İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran'ın tabloları müze koleksiyonunu zenginleştiren eserler arasında. Ankara Palas'ın duvarlarını süsleyen saatler de ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkaracak nitelikte.

Atatürk'ün kullandığı eşyalar da sergileniyor

Osmanlı sarayında ve Ankara Palas'ta kullanılan Avrupa yapımı gümüş takımlar ise müzenin dikkati çeken eserlerinden. Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesinden derlenen yazma ve matbu eserler ile Atatürk'ün kullandığı eşyalardan oluşturulan seçki ve çok daha fazlası da müzede yer alıyor.

Yeni kurulan Cumhuriyet'in modern yüzünü temsil eden Ankara Palas Müzesi, 1000 metrekareyi bulan kapalı alanda sergilenen 1200'e yakın esere ev sahipliği yapıyor.

Müze, açılışa özel olarak alınan kararla Ramazan Bayramı tatilinin bittiği 15 Nisan'a kadar pazartesi dışında her gün 9.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. İsteyen ziyaretçiler, müze girişinde sunulan sesli rehber hizmetinden yararlanabiliyor.