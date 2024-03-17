Ataşehir Belediyesi'nin yeni sahnesine Şener Şen'in adı verildi

İçerenköy Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nin açılışı Şener Şen'in 'Lütfü Usta' karakteriyle başrolünde oynadığı 'Zengin Mutfağı' oyun ile yapıldı.

Gazete Duvar'dan Ezgi Sivrikaya'nın haberine göre; oyun, Kültür Merkezi’nde bulunan 657 seyirci kapasiteli ve Şener Şen’in isminin verildiği sahnede izleyicilerle buluştu. Oyunun ardından, Şener Şen Sahnesi’nin açılış kurdelesi birlikte kesildi. Oyunu izleyen Ataşehirliler de, 83 yaşındaki Usta Oyuncu Şener Şen’in sahne performansını ayakta alkışladılar.

İçerenköy Mahallesi’nde 2 bin 800 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve 22 bin 500 metrekare kullanım alanı olan merkezde; 657 seyirci kapasiteli tiyatro salonu, 2 bin 800 kişilik konser salonu, 200 kişilik konferans salonu, 21 adet sanat eğitim dersliği, kütüphane, çok amaçlı etkinlik salonu, çocuk oyun alanı, sergi salonu, fuaye, kafeterya, restoran alanları, teraslar ve 3 katlı otopark yer alıyor.

'Seçilecek arkadaşlarımızın daha güzelini yapmasını temenni ediyorum'

Açılış töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi; tiyatro, bale, sergi, konser ve sanat eğitimlerinin yeni adresi olacak böyle bir kültür merkezini hizmete sunmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti.

Konuşmasını veda sözleriyle bitiren Başkan Battal İlgezdi, “Sevgili dostlarım hepiniz hakkınızı helal edin. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Biz Ataşehir’e ne yaptıysak seçilecek arkadaşlarımızın daha iyisini, daha güzelini yapmasını temenni ediyorum” dedi.

Kültür Merkezi’ne adını veren İnal Aydınoğlu yaptığı konuşmada, 46 yıldır gönüllülük yaptığını ve yaşamının anlamını, güzelliğini gönüllülük yaparak keşfettiğini söyledi. Hayatı gönüllülük kadar güzelleştiren başka bir şey olmadığını vurgulayarak Ataşehir’e kazandırdıkları yapıları anlattı. 25 yıldır Ataşehir’de gönüllü çalışmalar yaptığını dile getiren İnal Aydınoğlu, bundan sonra da Ataşehir’de gönüllü çalışmalara devam edeceğini belirtti.