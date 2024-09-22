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Cem Yılmaz'ın gösterisinin bilet fiyatları dudak uçuklattı: 10 bin liraya kadar bilet var!

Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" isimli gösterisinin bilet fiyatları 850 liradan 10 bin liraya kadar değişiklik gösterdi.

Haber Merkezi
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Cem Yılmaz'ın gösterisinin bilet fiyatları dudak uçuklattı: 10 bin liraya kadar bilet var!
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın stand-up gösterisi "CMXXIV", bilet satışlarında rekor kırmaya devam ediyor. 31 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde başlayacak gösterinin kasım ayı tarihleri de açıklandı. 6 ve 25 Kasım’da sahnelenecek olan gösterinin biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Özellikle VIP biletler, 10 bin TL'lik fiyatıyla dikkat çekti.

Cem Yılmaz’ı en iyi yerlerden izlemek isteyen VIP seyirciler, bu yüksek fiyatı gözden çıkarmak zorunda kalırken, gösterinin 1. Kategori biletleri 5 bin 500 TL, 2. Kategori biletleri ise 3 bin 500 TL’den satışa sunuldu. Daha uygun fiyatlı bilet arayanlar için 3. Kategori biletler 2 bin 750 TL, 4. Kategori biletler 2 bin 250 TL, 5. Kategori biletler bin 750 TL ve en düşük fiyatlı 6. Kategori biletler 850 TL’den alıcı buluyor.

Bilet fiyatlarına rağmen gösteriye olan ilgi, Cem Yılmaz’ın sahnedeki başarısının bir kez daha altını çiziyor.

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