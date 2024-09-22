Akıllı telefonlar da patlatılabilir mi?

Lübnan'da yaşanan çağrı cihazı ve telsiz patlamaları, sadece bölgesel bir saldırı olmanın ötesinde, küresel endişelere yol açtı. İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bu saldırılarda, cihazlara yerleştirilen patlayıcılar uzaktan patlatılarak en az 32 kişinin ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına neden oldu. Olaylar, özellikle elektronik cihazların güvenliği konusunda dünya genelinde bir korku dalgası yarattı. Peki, akıllı telefonlar da benzer bir saldırı riskine maruz kalabilir mi?

Euronews'in aktardığına göre, İsrail'in çağrı cihazlarına nasıl müdahale ettiğine dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, uzmanlar tüketici elektroniği cihazlarının, özellikle akıllı telefonların bu tür bir saldırıya karşı büyük ölçüde güvende olduğunu belirtiyor.

Cep telefonlarında sıkı güvenlik önlemleri var

The Independent'a konuşan bilişim uzmanı Daniel Card, modern telefonların sıkı güvenlik önlemleriyle donatıldığını ve bu tür patlayıcı müdahalelere karşı savunmasız olmadığını ifade etti.

Lübnan'daki patlamaların ardından, cihazların tedarik zincirine sızıldığı ve patlayıcıların bu süreçte yerleştirildiği teorisi ortaya atıldı. Ancak birçok uzman, çağrı cihazları gibi eski ve daha basit teknolojilere sahip cihazlarda bu tür müdahalelerin mümkün olduğunu, ancak akıllı telefonlarda bunun çok zor olduğunu belirtiyor. Northeastern Üniversitesi'nden Josep Jornet, modern akıllı telefonların su geçirmez ve sıkı bir şekilde mühürlü olduğunu, bu nedenle içerisine patlayıcı yerleştirmenin teknik olarak çok zor olduğunu açıkladı.

Lübnan'daki patlamaların ardından akıllardaki soru: Cep telefonları güvenli mi?Lübnan'daki patlamaların ardından akıllardaki soru: Cep telefonları güvenli mi?

Akıllı telefonlar patlar mı?

Cep telefonlarının aşırı ısınarak patlayabileceği iddiası geçmişte lityum iyon pil hatalarıyla gündeme gelse de, bu genellikle siber saldırılarla ilişkilendirilmez. Elektronik cihazlardaki patlamalar genellikle üretim hatalarından kaynaklanır ve telefonlar hacklenerek patlatılacak şekilde tasarlanmamıştır. Bugünkü telefonlar, aşırı ısındığında otomatik olarak kapanmalarını sağlayan güvenlik önlemleriyle donatılmıştır.

Endişelenmeli miyiz?

Küresel uzmanlar, Lübnan'da yaşanan patlamaların teknoloji dünyasında tedarik zinciri güvenliğine yönelik dikkatleri artırdığını kabul ediyor. Ancak tüketici elektroniği ürünleri, özellikle akıllı telefonlar, bu tarz bir sabotaj için oldukça karmaşık ve sıkı güvenlik süreçlerinden geçiyor. Dolayısıyla, kişisel cihazların uzaktan patlatılması gibi bir tehdit, teknik açıdan mümkün olsa da, olasılığı oldukça düşük görülüyor.

Sonuç olarak, Lübnan'daki gibi bir saldırının, günlük kullandığımız modern akıllı telefonlara yönelik bir tehlike oluşturmadığı uzmanlar tarafından vurgulanıyor.