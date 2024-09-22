Sahnede kalp krizi geçiren Metin Arolat’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden ve ani ölümüyle sevenlerini yıkan şarkıcı Metin Arolat’ın son anları ortaya çıktı.

Metin Arolat’ın son görüntüleri

Metin Arolat’ın son sahnesindeki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Videoda Arolat’ın keyfinin yerinde olduğu ve gülümseyerek şarkı söylediği görüntüler yer aldı.

Sahnede yere yığıldı

Geçtiğimiz akşam İstanbul Kadıköy ilçesi Kozyatağı Mahallesi'nde bulunan lüks bir otelde gece 03.00 sıralarında ünlü şarkıcı sahnede şarkı söylediği sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan Metin Arolat'a dakikalarca kalp mesajı yaptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Arolat, tüm müdahalelere rağmen 52 yaşında hayatını kaybetti.