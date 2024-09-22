İstanbul Kültür Yolu Festivali 28 Eylül’de başlıyor

28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında başta Atatürk Kültür Merkezi farklı mekânlar birbirinden özel etkinliklere, konserlere, sergilere ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak. İstanbul Kültür Yolu Festivali programında önemli sergiler de yer alacak. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a kadar dünyanın en önemli sanatçılarının eserleri, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde bir araya gelecek.

İşte programdan seçmeler:

Opera ve bale

· Carmina Burana- İstanbul Devlet Opera ve Balesi- 27 Eylül- 20.00- 28 Eylül- 20.00 Türk Telekom Opera Salonu

· Sihirli Flüt- Tamino’nun Rüyası İstanbul Devlet Opera Ve Balesi- 29 Eylül- 13.00- AKM Tiyatro Salonu

· Alisher Navoi- Özbekistan Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Balesi- 3 Ekim- 20.00- Türk Telekom Opera Salonu

· Uçan Hollandalı- İstanbul Devlet Opera ve Balesi- 6 Ekim- 20.00- 12 Ekim- 16.00- 17 Ekim 20.00- Türk Telekom Opera Salonu

Sihirli Flüt

Oyunlar ve gösteriler

· Küçük Korku Dükkãnı- Bursa Devlet Tiyatrosu- 28 Eylül- 20.00- AKM Tiyatro Salonu

· China Oriental Performing Arts Group- Kültür Yolu Festivali 1 Ekim- 20.00- AKM Tiyatro Salonu

· Hamlet- İzmir Devlet Tiyatrosu- 4 Ekim- 20.00- AKM Tiyatro Salonu

· Rezonans- İstanbul Devlet Opera ve Balesi- 5 Ekim- 20.00- 16 Ekim- 20.00- AKM Tiyatro Salonu

Sergiler

· Warhol’un Dünyası- Pop Art’ın İkonu -28 Eylül- 31 Aralık- AKM Çok Amaçlı Salon

· Pablo Picasso- Resimden Seramiğe Bir Serüven- 28 Eylül-31 Aralık- AKM Galeri

· Refik Anadol- Yeryüzü Rüyaları: Anadolu-28 Eylül-6 Ekim- AKM Tiyatro Salonu Fuaye

· Sebastião Salgado “Genesis.” Sergi, 28 Eylül'den itibaren Aralık sonuna kadar MSGSÜ Tophane-i Amire’de 3 ay boyunca ziyarete açık olacak.

· Frida Kahlo’nun Günlükleri Grand Pera’da 28 Eylül-26 Ekim tarihleri arasında görülebilecek.

Alisher Navoi- Özbekistan Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Balesi

Orkestralar ve sanatçılar

· Mariinsky Orkestrası- 29 Eylül- 20.00- Türk Telekom Opera Salonu

· Anadolu’nun Ahengi- 30 Eylül- 20.00- Türk Telekom Opera Salonu

· Bagjan Oktabr- Ruh Terapisi- 2 Ekim- 20.00- Türk Telekom Opera Salonu

· İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası-Güzel Sanatlar Müdürlüğü- Kültür Yolu Festivali 4 Ekim- 20.00- Türk Telekom Opera Salonu

· DSO Berlin Deutsches Symphonie-Orchester Berlin Konseri- 5 Ekim- 20.00- Türk Telekom Opera Salonu

Uluslararası Halk Müzikleri Festivali

· Alireza Ghorbani- İstanbul 6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali- 1 Ekim- 20.00- Türk Telekom Opera Salonu

· Ekaterina Shelehova- İstanbul 6.Uluslararası Halk Müzikleri Festivali- 2 Ekim- 20.00- AKM Tiyatro Salonu

· Oktay Kaynarca-Elif Buse Doğan-Yavuz Bingöl-İstanbul 6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali- 3 Ekim- 20.00- AKM Tiyatro Salonu