Vakko’nun 90 yıllık yolculuğu ölümsüzleşti: Bir Vakko Kitabı

Vakko, 90 yılı aşan köklü geçmişini, zarafet ve yenilikçilikle yoğrulmuş hikâyesini “Bir Vakko Kitabı” ile okuyucularla buluşturdu. Vakko Grup tarafından hazırlanan ve sınırlı sayıda yayımlanan bu özel eser, yalnızca bir markanın değil, aynı zamanda Türkiye’nin sosyo-kültürel dönüşümüne eşlik eden bir kültür mirasının da temsilcisi olarak dikkat çekiyor.

Markanın kendi dilinden…

“Bir Vakko Kitabı”, Vakko’nun kendi arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan ve markanın tarihini kendi değerleriyle anlatan bir kitap olma özelliğini taşıyor. Kitap, markanın kurucusu Vitali Hakko’nun 1934 yılında temellerini attığı mütevazı bir şapka atölyesinden, bugün moda, sanat, eğitim, gastronomi ve konaklama gibi çok katmanlı bir dünya yaratan global bir vizyona uzanan yolculuğunu gözler önüne seriyor. Vakko’nun zengin arşivlerinden derlenen ikonik fotoğraflar, nadir belgeler ve unutulmaz anekdotlar, kitabın sayfalarında âdeta bir zaman yolculuğu sunuyor. Okuyucular, markanın dönüm noktalarını, modanın evrimine katkılarını ve Türkiye’nin modernleşme sürecindeki rolünü keşfedebiliyor. Sınırlı sayıda basılan ve koleksiyon niteliği taşıyan kitap markalaşma tarihiyle ilgilenenler için bir kaynak olarak da öne çıkıyor.

Vitali Hakko’dan Cem Hakko’ya

Kitap, Vitali Hakko’nun girişimci ruhu ve zarafet anlayışıyla başlayan serüvenini, oğlu Cem Hakko’nun 1988 yılında markanın liderliğini devralmasıyla yeni bir boyuta taşınan adımlarla birleştiriyor. Cem Hakko’nun liderliğinde Vakko, moda alanında olduğu kadar sanat, eğitim ve gastronomi gibi farklı sektörlerde de öncü bir rol üstlendi. Kitapta, Vakko’nun müze projeleri, kütüphane girişimleri ve eğitim kurumları gibi kültürel yatırımları, marka dostlarının katkıları ve arşivden seçilmiş görsellerle zenginleştirilerek sunuluyor.

Cem Hakko’nun mesajı

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, tanıtım etkinliğinde duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Sizlere büyük bir teşekkür borçluyum. Yıllardır bizi yalnız bırakmadınız, her zaman yanımızda olarak Vakko’yu yücelttiniz. 90. yılımızı kutlarken, üç yıl önce ‘Bir kitap yapmalıyız’ dedik ve bugün bu eser elimizde. Bu çok duygusal bir yolculuk oldu. Markamızı hep ileriye taşıdık, rakipler geldiğinde ‘Gelecekleri varsa, görecekleri de var’ dedik. Aynı zamanda sevdiğimiz şeyleri, dostlarımızla paylaşmak için başka sektörlere de adım attık. Sizler hep oradaydınız, bizi en yukarı taşıdınız. En büyük teşekkür sizlere… Babam Vitali Hakko, ‘Hayatım Vakko’ kitabını yazmıştı. Bugün sunduğumuz ise Vakko’nun kendi ağzından hikâyesi. Son sözü sizlerle paylaşmak istiyorum: ‘Bu hikâyeyi birlikte yazdık.’ Her renkte, her çizgide, her satırda birlikte hayat bulan öykümüz, sizlerin varlığıyla anlam kazandı. Tasarımcılarıma, çalışma arkadaşlarıma, nesilden nesile Vakko ruhunu taşıyan dostlarımıza teşekkür ederim. Bu kitap, birlikte dokuduğumuz bir mirasın yansıması; siz olmasaydınız yazılamazdı.”

Bir ailenin ve bir ülkenin hikâyesi

“Bir Vakko Kitabı”, yalnızca bir markanın başarı öyküsünü değil, aynı zamanda bir ailenin bağlarını, yaratım sürecini ve yaşam felsefesini de okuyucuya aktarıyor. Kitap, Vakko’nun zarafet, özen ve yenilikçilik gibi temel değerlerini merkeze alarak, bir markanın nasıl köklü bir geçmişle geleceği buluşturduğunu gözler önüne seriyor.