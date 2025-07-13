Genç sosyal bilimcilere destek

Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü tarafından düzenlenen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü için 2025 yılı başvuruları açıldı. Toplumsal gelişmeye odaklanan genç araştırmacıları destekleyen ödül, 180 bin TL’lik desteğiyle sosyal ve insani bilimlerde fark yaratmayı hedefliyor.

Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü’nün, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın bilimsel mirasını yaşatmak amacıyla verdiği İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü, insan odaklı toplumsal ilerlemeyi destekleyen araştırmalara kapı açıyor.

Kimler katılabiliyor?

KOÇ-KAM ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin akademik paydaşlığında yürütülen ödül programına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, doktora derecesine sahip ve mezuniyetinin üzerinden dört yıl geçmemiş genç araştırmacılar başvurabilecek. Üniversitelerde veya bilimsel araştırmalar yapan sivil toplum kuruluşlarında görev yapan adaylar, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, yoksulluk, bakım emeği, çocukluk, yaşlılık gibi konuları ele alan çalışmalarla katılabilecek.

Başvurular Türkçe ve İngilizce olarak, 30 Eylül tarihine kadar [email protected] adresine gönderilebilir. Detaylı bilgi ve başvuru koşulları için: https://kockam.ku.edu.tr/tr.