Yeryüzünün dönüşen yüzü Borusan Contemporary’de

Borusan Contemporary, yeni kültür-sanat sezonuna Kanadalı fotoğraf sanatçısı Edward Burtynsky’nin Dönüşen Yeryüzü başlıklı sergisiyle başlangıç yapıyor. Marcus Schubert küratörlüğünde gerçekleştirilecek sergi, sanatçının 30 yılı aşkın kariyerine ışık tutan kapsamlı bir seçki sunarken, doğanın kırılgan dengelerine dair etkileyici bir görsel anlatı ortaya koyuyor. Eylül ayında Perili Köşk’te açılacak sergi, uygarlığın doğa üzerindeki kalıcı etkilerini Burtynsky’nin geniş kadrajlı, estetik ve düşünsel derinlik taşıyan eserleriyle gözler önüne seriyor.

Doğanın dönüşümü

Burtynsky, endüstriyel manzaraları konu alan geniş format fotoğraflarıyla dünya çapında tanınıyor. Teknik becerisi ve araştırmacı yaklaşımıyla, doğal kaynakların tükenişini ve insan müdahalesinin geri dönüşü olmayan izlerini belgeleyen sanatçı, görsel cazibeyi çevresel bilinçle harmanlıyor. Dönüşen Yeryüzü, Burtynsky’nin Türkiye’deki ilk büyük solo sergisi olma özelliğini taşıyor ve daha önce hiç sergilenmemiş pek çok eserini izleyiciyle buluşturuyor. Perili Köşk’ün tüm katlarına yayılan sergi, mekânın mimari özellikleriyle bütünleşiyor. Sergi, izleyiciyi gezegenin değişen manzaraları üzerine düşünmeye davet ederken, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almaya çağırıyor. Burtynsky’nin özenle seçilmiş kareleri, hem kaybolmakta olan doğal değerleri gözler önüne seriyor hem de estetik ve etik katmanlarıyla derin bir farkındalık yaratıyor.

Ziyaret bilgileri

Borusan Contemporary, yalnızca hafta sonları 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık. Ücretsiz rehberli sergi turları için 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde rezervasyon gerekiyor. Rezervasyon ve giriş ücretleriyle ilgili detaylı bilgiye Borusan Contemporary’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Son ziyaretçi kabulü 18.00’da yapılıyor.