18. İstanbul Bienali’nin mekânları açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali, 20 Eylül–23 Kasım tarihlerinde kapılarını açıyor. “Üç Ayaklı Kedi” başlığını taşıyan bienal, üç yıla yayılan bir yolculukla sanatı, kenti ve toplumu bir araya getiriyor. İlk ayağında, 40’ın üzerinde sanatçının eserleri Beyoğlu-Karaköy hattında, yürüyüş mesafesindeki sekiz mekânda sergilenecek. Bienal, sabit bir sergi mekânına bağlı kalmadan İstanbul’un çokkatmanlı hikâyelerini sanatla buluşturarak ziyaretçilere bütünlüklü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Şehrin ritmiyle sanat yolculuğu

Bienalin mekânları, İstanbul’un tarihsel ve kültürel dokusunu yansıtan bir rota çiziyor. Galata Rum Okulu, Zihni Han, Muradiye Han, Galeri 77, Külah Fabrikası, Meclis-i Mebusan Caddesi’nde bir galeri, Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi ve Elhamra Han, bienalin durakları arasında yer alıyor. Bu mekânlar, şehrin geçmişinden bugüne uzanan hikâyeleriyle bienalin kavramsal çerçevesine katkıda bulunuyor. Ziyaretçiler, karmaşık planlara gerek kalmadan, yürüyerek gezebilecekleri bu rotada sanat eserleriyle zamanın doğal akışında karşılaşacak. Bienal, sokakları ve molaları sergi deneyiminin bir parçası haline getirerek şehri yaşamayı ve sanatla ilişki kurmayı yeniden tanımlıyor.

Tarihi mekânlar sanatla canlanıyor

Bienalin mekânları arasında öne çıkan Galata Rum Okulu, 1885’ten 1988’e kadar Rum cemaatine hizmet vermiş bir eğitim kurumu. 2012’den bu yana kültür-sanat mekânı olarak kullanılan bina, kapsamlı bir restorasyonun ardından bienale ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Karaköy’deki Zihni Han, bir zamanlar ticaretin merkezinde yer alan ve bienal için yeniden kamusal bir alana dönüşen bir yapı olarak ilk kez ziyaretçilere açılacak. Muradiye Han ve Külah Fabrikası gibi Karaköy’ün tarihi dokusuna kazınmış mekânlar da sanatla yeni bir soluk kazanacak. Beyoğlu’nda ise İstiklal Caddesi’ndeki Elhamra Han, Osmanlı ve Avrupa mimarisini harmanlayan ikonik yapısıyla bienale ilk kez ev sahipliği yapacak.

Üç yıllık sanat yolculuğu

Küratör Christine Tohmé’nin liderliğinde bienal, 2025’ten 2027’ye uzanan üç yıllık bir serüven sunuyor. İlk ayak, 20 Eylül–23 Kasım’da 40’tan fazla sanatçının eserlerini sergilerken performanslar, gösterimler ve konuşmalarla zenginleşecek. 2026’daki ikinci ayak, bir sanat akademisi kurmayı ve yerel inisiyatiflerle kamusal programlar geliştirmeyi hedefliyor. 2027’de ise bienal, iki yıllık birikimini bir sergi ve atölye programıyla taçlandıracak. Tohmé, bienalin ruhunu “zaman içinde esneyerek ayaklarını yere basan, sohbetlerden ve ritimden beslenen bir kedi” olarak tanımlıyor.

Ücretsiz ve herkese açık

İKSV’nin düzenlediği 18. İstanbul Bienali, Koç Holding’in sponsorluğunda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bienalin danışma kurulunda Ahu Antmen, Lydia Gatundu Galavu, Gözde İlkin, Renan Laru-an ve Sally Tallant gibi isimler yer alıyor. Bienal rotasını haritada görmek için: https://maps.app.goo.gl/hg1uBrYTwyPwhPUA9. Küratoryal metnin tamamına bienal.iksv.org adresinden ulaşılabilir.