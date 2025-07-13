Ayvalık’ta klasik müziğin büyüsü: 11. AIMA Müzik Festivali başlıyor

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından, Sabancı Vakfı'nın ana desteğiyle, bu yıl 11.si düzenlenecek olan Ayvalık AIMA Müzik Festivali, 25 Temmuz’da gerçekleştirilecek açılış konseriyle sanatseverleri bir kez daha müziğin büyülü dünyasında buluşturacak. Her yıl klasik müziğin usta isimleri ile genç yeteneklerini bir araya getiren AIMA Müzik Festivali, Ayvalık’ta sanatseverlere ilham veren bir müzik deneyimi sunmayı amaçlıyor. Uluslararası işbirlikleri, usta eğitmenlerin verdiği masterclasslar ve tarihi mekânlarda gerçekleşen konserlerle festival yalnızca bir konser serisi değil; aynı zamanda bir kültür ve eğitim platformu niteliği taşıyor.

Festival, 25 Temmuz’da Franz Schubert’in Türkiye’de nadiren seslendirilen 1824 tarihli “Octet” adlı eseriyle açılacak. Konserde; Ayşegül Kirmanoğlu (klarnet), Okan Akbaş (korno), Seyfi Can Dağlar (fagot), Banu Selin Aşan ve Eylül Umay Taş (keman), Emir Kemancı (viyola), Çağlayan Çetin (viyolonsel) ve Deniz Yurdakul (kontrabas) sahne alacak. Konser, Allianz Türkiye destekçiliğinde, Taksiyarhis Kilisesi Anıt Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası işbirliği

AIMA ile Yunanistan’ın prestijli Molyvos Uluslararası Müzik Festivali (MIMF) arasındaki işbirliği bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Midilli Kalesi’nde bir performansa imza atan genç kemancılar Evangelia Koutsodimou ve Ioannis Nikolis, bu yıl 6 Ağustos akşamı Küçükköy’deki S.Ü. Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi Sahnesi’nde sahne alacak. Sanatçılar, J.S. Bach’tan Paganini’ye, Kreisler’den Ysaÿe’ye uzanan bir repertuar sunacak. Levent Gürçay’ın desteklediği bu etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.

Ustalardan yaylı çalgılar

AIMA Keman Masterclass eğitmenleri Marc Danel ve Pelin Halkacı Akın’ın yanı sıra, usta müzisyenler Yağmur Tekin (viyola), Artemis Sis Balkız (viyola), Çağ Erçağ (viyolonsel) ve Gözde Yaşar’ın (viyolonsel) bir araya gelecekleri konserde, 19 Ağustos akşamı Çaykovski ve Brahms’ın yaylı sextet yapıtları seslendirilecek. Etkinlik, Alev Komili ev sahipliğinde ve Institut français de Turquie’nin desteğiyle gerçekleştirilecek.

“Ravel Yılı”na özel

AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi, 29 Ağustos'ta çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Başarılı piyanist Emre Yavuz ve müzikolog Prof. Filiz Ali, “Ravel Yılı” anısına açıklamalı bir dinleti sunacak. Bu anlamlı etkinlik, Şerif Kaynar’ın destekleriyle hayata geçirilecek.

Dilbağ Tokay ve Emine Serdaroğlu’ndan oluşan CelloPianoDuo, 3 Eylül akşamı Cunda Bekir Coşkun Kütüphanesi’nde sahne alacak. Konserde, son albümleri Dreamlike’ta yer alan eserlerden seçkin bir repertuar sunulacak. Etkinlik, Ümit Boyner’in desteğiyle gerçekleştirilecek.

İmge Tilif (keman), Gözde Yaşar (viyolonsel) ve İnci Yakar Birol’dan (piyano) oluşan Tilif-Yaşar-Yakar Trio, 6 Eylül’de Pür Records Stüdyo Cunda yerleşkesinde verilecek konserde Haydn ve Mendelssohn-Bartholdy’nin piyanolu üçlü yapıtlarını yorumlayacak. Konser, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek.

Masterclass final konserleri

Festival süresince Temmuz ve Eylül ayları arasında flüt, klarnet, keman, piyano ve viyolonsel branşlarında AIMA Masterclass final konserleri düzenlenecek. Tüm masterclass konserleri halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu program, Vehbi Koç Vakfı'nın eğitim sponsorluğunda hayata geçirilecek. Tüm konser ve etkinliklere ait biletler, mobilet.com üzerinden temin edilebilecek.