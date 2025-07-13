Contemporary Istanbul 20. yılını Tersane İstanbul’da kutlayacak

İstanbul’un uluslararası sanat sahnesindeki en önemli etkinliklerinden biri olan Contemporary Istanbul’un 20. edisyonunu 24-28 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek. Akbank’ın ana partnerliğinde düzenlenecek fuarda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle uluslararası basın, etkinlik boyunca İstanbul’da ağırlanarak şehrin ve Türkiye’nin küresel tanıtımına katkıda bulunulacak.

Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu, özel sergilerle de dikkat çekiyor. BMW’nin Art Car koleksiyonu, Alexander Calder’in 50 yıl önceki ilk tasarımı ve Julie Mehretu’nun geçtiğimiz yıl imzasını attığı son aracıyla fuarda sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca, Hamburg’dan UBS Digital Art Museum, Londra’dan Phillips Auction House, Tokyo’dan Mori Art Museum ve Palais de Tokyo, New York’tan Asia Society, Le Castellet’den Sigg Art Foundation ve Sharjah’dan Barjeel Art Foundation gibi müzeler ve sanat kurumları, özel seçkileriyle fuarda yer alacak.

Focus America

Bu yılki edisyon, “Focus America” bölümüyle özellikle New York’un dinamik çağdaş sanat ortamına odaklanacak. LACMA, MAC Montreal ve Brooklyn Museum gibi müzelerin yanı sıra MET, MoMA ve Art Gallery of Ontario’nun müze direktörleri ve temsilcileri fuarda yer alacak. Koleksiyonerler, küratörler ve sanat profesyonelleri için yeni iş birliği fırsatları sunacak bu bölüm, kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.

Golden Horn Light Festival

Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) tarafından düzenlenen Golden Horn Light Festival’in ilk edisyonu, 18-28 Eylül tarihlerinde Haliç’in tarihi kıyılarını ışık ve dijital sanatla buluşturacak. 14 ışık ve dijital sanat eserinin sergileneceği festival, 8 mekâna özgü enstalasyon ve 6 genç sanatçının özel çalışmalarıyla İstanbul’un zengin mirasını yenilikçi bir perspektifle yansıtacak.

CIF Dialogues

Fuar kapsamında düzenlenecek CIF Dialogues konferans programı, “Dağılan Koordinatlar: İstanbul ve Sanatın Dönüşen Haritası” temasıyla sanat dünyasındaki kültürel, teknolojik ve coğrafi dönüşümleri tartışacak. Guggenheim Müzesi Onursal Başkanı Jennifer Stockman, 200. yılını kutlayan Brooklyn Müzesi’nin direktörü Anne Pasternak ve Sabancı Müzesi direktörü Ahu Antmen gibi isimler, konferansın öne çıkan konuşmacıları arasında yer alacak.

Ziyaret tarihleri

Contemporary Istanbul, 20. yılında 24 Eylül (Ön İzleme); 25-28 Eylül genel ziyarete açık olacak.