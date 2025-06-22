Genç piyanist Arya Su Gülenç’ten yurtdışında büyük başarı

ÇEV Sanat’ın genç yeteneği Arya Su Gülenç, uluslararası arenada bir kez daha adını duyurdu. 15 yaşındaki piyanist, Almanya’nın en köklü gençlik müzik yarışması Jugend Musiziert 2025’te, kemanda Malika Schulze ve viyolonselde Levi Enns ile oluşturduğu trio ile “Oda Müziği – Piyanolu Üçlü / V. Grup” kategorisinde jüriden tam puan alarak birincilik ödülüne layık görüldü.

Wuppertal’de gerçekleşen yarışmanın finalinde, üç aşamalı zorlu bir sürecin ardından sergiledikleri performansla birinciliği kazanan trio, Arya Su Gülenç’in müzikteki yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. ÇEV Sanat’ın 2018’den bu yana eğitimine destek verdiği Gülenç, geçtiğimiz Ekim ayında Almanya’daki HMTMH’ye bağlı IFF’nin sınavlarını kazanarak üstün yetenekli genç müzisyenler için erken yaşta eğitim programına kabul edilmişti.

Küçük yaşta büyük adımlar

2009 Bursa doğumlu Arya Su Gülenç, piyanoyla altı yaşında tanıştı ve o günden beri disiplinli çalışmalarıyla ilerliyor. 2018’de ÇEV Sanat’ın “Genç Yetenekler Projesi’ne katılarak profesyonel sanat yolculuğuna başlayan Gülenç, ulusal ve uluslararası birçok ödülün yanı sıra dünyanın önemli festivallerinde sahne alarak adından söz ettirdi.

ÇEV Sanat

ÇEV Sanat, 2009 yılında Berrin Yoleri öncülüğünde kurulan “Genç Yetenekler Projesi” ile klasik müzik alanında üstün yetenekli gençleri destekliyor. QNB’nin katkılarıyla sürdürülen proje, ulusal ve uluslararası jürilerin seçtiği genç müzisyenlerin eğitimlerine yurt içi ve yurt dışında imkân sağlıyor.