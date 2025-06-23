Müzikten gıdanın geleceğine

İş Sanat’ta 25. sezon sona erdi

Türkiye’nin kültür-sanat alanında öncü kurumlarından İş Sanat, 25. sezonunu dopdolu bir programla tamamlayarak çeyrek asırlık sanat yolculuğunda bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. Klasik müzikten caza, yerli projelerden ücretsiz halk konserlerine, sergilerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede sunulan etkinlikler, her yaştan ve her kesimden sanatsevere hitap etti. İşte İş Sanat’ın 25. sezonunun öne çıkan anları:

Sezon, İş Sanat’ın gelenekselleşen Cuma İş Çıkışı konserleri kapsamında pop müziğin sevilen ismi Atiye’nin enerjik performansıyla başladı. Resmi sahne açılışı Türkiye’nin dünyaca ünlü piyanist ikilisi, Devlet Sanatçısı Güher ve Süher Pekinel’in konseriyle gerçekleşti.

Sezonun en dikkat çeken etkinliklerinden biri, dünya opera sahnelerinin yıldız sopranosu Aida Garifullina’nın Türkiye’deki ilk performansıydı. Klasik müzik tutkunları için sezon, birbirinden değerli sanatçı ve toplulukların performanslarıyla doluydu. Paganini Ödüllü kemancı Giuseppe Gibboni, Türkiye’deki ilk konserinde I Solisti di Pavia ile birlikte İtalyan bestecilerin eserlerini seslendirdi. Barok müzik tutkunları ise kontrtenor Zoltan Darago’nun Les Talens Lyriques topluluğu eşliğinde sunduğu Bach aryaları ile zamanda bir yolculuğa çıktı.

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Vakko’nun 90 yıllık yolculuğu ölümsüzleşti: Bir Vakko Kitabı

Vakko, 90 yılı aşan köklü geçmişini, zarafet ve yenilikçilikle yoğrulmuş hikâyesini “Bir Vakko Kitabı” ile okuyucularla buluşturdu. Vakko Grup tarafından hazırlanan ve sınırlı sayıda yayımlanan bu özel eser, yalnızca bir markanın değil, aynı zamanda Türkiye’nin sosyo-kültürel dönüşümüne eşlik eden bir kültür mirasının da temsilcisi olarak dikkat çekiyor.

“Bir Vakko Kitabı”, Vakko’nun kendi arşivlerinden yararlanılarak hazırlanan ve markanın tarihini kendi değerleriyle anlatan bir kitap olma özelliğini taşıyor. Kitap, markanın kurucusu Vitali Hakko’nun 1934 yılında temellerini attığı mütevazı bir şapka atölyesinden, bugün moda, sanat, eğitim, gastronomi ve konaklama gibi çok katmanlı bir dünya yaratan global bir vizyona uzanan yolculuğunu gözler önüne seriyor. Vakko’nun zengin arşivlerinden derlenen ikonik fotoğraflar, nadir belgeler ve unutulmaz anekdotlar, kitabın sayfalarında âdeta bir zaman yolculuğu sunuyor. Okuyucular, markanın dönüm noktalarını, modanın evrimine katkılarını ve Türkiye’nin modernleşme sürecindeki rolünü keşfedebiliyor. Sınırlı sayıda basılan ve koleksiyon niteliği taşıyan kitap markalaşma tarihiyle ilgilenenler için bir kaynak olarak da öne çıkıyor.

Ibrahim Maalouf ve Hiba Tawaji aynı sahnede

Ibrahim Maalouf ve Hiba Tawaji, Hilton Istanbul Maslak’ın katkıları ve Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul’da aynı sahnede buluşuyor! Dünyaca ünlü iki sanatçı, 24 Haziran Salı günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alara, nostalji ve müzikal zarafetin iç içe geçtiği bir performansa imza atacak. Buluşmaya Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki senfoni orkestrası eşlik edecek.

Genç piyanist Arya Su Gülenç’ten yurtdışında büyük başarı

ÇEV Sanat’ın genç yeteneği Arya Su Gülenç, uluslararası arenada bir kez daha adını duyurdu. 15 yaşındaki piyanist, Almanya’nın en köklü gençlik müzik yarışması Jugend Musiziert 2025’te, kemanda Malika Schulze ve viyolonselde Levi Enns ile oluşturduğu trio ile “Oda Müziği – Piyanolu Üçlü / V. Grup” kategorisinde jüriden tam puan alarak birincilik ödülüne layık görüldü.

Wuppertal’de gerçekleşen yarışmanın finalinde, üç aşamalı zorlu bir sürecin ardından sergiledikleri performansla birinciliği kazanan trio, Arya Su Gülenç’in müzikteki yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. ÇEV Sanat’ın 2018’den bu yana eğitimine destek verdiği Gülenç, geçtiğimiz Ekim ayında Almanya’daki HMTMH’ye bağlı IFF’nin sınavlarını kazanarak üstün yetenekli genç müzisyenler için erken yaşta eğitim programına kabul edilmişti.

AKM’de Kayahan’a vefa gecesi

“Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz” diyen Kayahan ölümünün 10. yılında AKM sahnesinde anılıyor. Konserde, Kayahan’ın kızı Beste Açar ve sanatçı dostları, en sevilen Kayahan şarkılarını seslendirecek.

Gecenin sunuculuğunu Hakan Bilgin üstlenirken, orkestrayı Alper Atakan yönetecek. Konserde; Oğuzhan Koç “Gönül Sayfam”, Betül Demir “Geceler”, Ferhat Göçer “Yemin Ettim”, Murat Dalkılıç “Odalarda Işıksızım”, Gökhan Tepe “Sabahlar Uzak”, Mehmet Erdem “İlk Değil”, Keremcem “Gözlerinin Hapsindeyim”, Erdinç Erişmiş “Allah’ım Neydi Günahım”, Yonca Lodi “Her Şeyden Çok”, Yılmaz Taner ise “Elmanın Yarısı” gibi ustanın en sevilen eserlerini seslendirecek. Geceye, Cengiz İmren ve Elif Buse Doğan da özgün yorumlarıyla renk katacak.

Kayahan 10. Yıl Anma Konseri; 25 Haziran Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek.

MDD’den gıdanın geleceğine ışık tutan seminer: Hava, Su, Toprak

Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği (MDD) tarafından Ingredy desteğiyle bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen "Gıdanın Geleceği: Hava, Su, Toprak" semineri Nadir Gastronomi Platformu’nda gerçekleşti. Buluşma, gastronomi dünyası için gıdanın kaynağına ve güvenliğine ilişkin önemli bir paylaşım platformu oluşturdu. Seminerde söz alan konuşmacılar; iklim politikalarından susuzluğa dayanıklı tarıma, biyo-pestisitlerden su kirliliğine gıdanın kaynağına ilişkin birçok konuyu hava, su ve toprak perspektifinden değerlendirdiler.

Seminer kapsamında: “İklim Gerçeği ve Gıda İlişkisi, Hava Kirliliği Döngüsünde İnsan Sağlığı ve Hayvancılık Etkileşimi, Su Yönetiminde Su Kıtlığı Olgusu; Susuzluğa Dayanıklı Tarım Uygulamaları, İklim Krizine Bağlı Faktörlerin Su Kaynaklarına Etkileri: Sulak Alanların Kaybı, Kirlilik, Müsilaj ve Gıda Güvenliğine Yansımaları, Kirlenen Toprak; Yanlış Uygulamalar, Pestisit ve Atıklar, Çözüm Nerede? Rejeneratif Tarım, Pratik Uygulamalar” başlıklı altı oturum yapıldı.