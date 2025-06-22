İş Sanat’ta 25. sezon sona erdi

Türkiye’nin kültür-sanat alanında öncü kurumlarından İş Sanat, 25. sezonunu dopdolu bir programla tamamlayarak çeyrek asırlık sanat yolculuğunda bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. Klasik müzikten caza, yerli projelerden ücretsiz halk konserlerine, sergilerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede sunulan etkinlikler, her yaştan ve her kesimden sanatsevere hitap etti. İşte İş Sanat’ın 25. sezonunun öne çıkan anları:

Sezon açılışı ve dünya yıldızları

Sezon, İş Sanat’ın gelenekselleşen Cuma İş Çıkışı konserleri kapsamında pop müziğin sevilen ismi Atiye’nin enerjik performansıyla başladı. Resmi sahne açılışı Türkiye’nin dünyaca ünlü piyanist ikilisi, Devlet Sanatçısı Güher ve Süher Pekinel’in konseriyle gerçekleşti.

Sezonun en dikkat çeken etkinliklerinden biri, dünya opera sahnelerinin yıldız sopranosu Aida Garifullina’nın Türkiye’deki ilk performansıydı.

Hiromi Sonicwonder projesiyle İstanbul’da

Klasik müzik

Klasik müzik tutkunları için sezon, birbirinden değerli sanatçı ve toplulukların performanslarıyla doluydu. Paganini Ödüllü kemancı Giuseppe Gibboni, Türkiye’deki ilk konserinde I Solisti di Pavia ile birlikte İtalyan bestecilerin eserlerini seslendirdi. Barok müzik tutkunları ise kontrtenor Zoltan Darago’nun Les Talens Lyriques topluluğu eşliğinde sunduğu Bach aryaları ile zamanda bir yolculuğa çıktı.

Caz ve dünya müziği

Son 50 yılın en yaratıcı müzisyenlerinden Hiromi, “Sonicwonder” projesiyle İstanbul’da sahne aldı. Latin cazın önde gelen isimlerinden Alfredo Rodriguez, Yarel Hernandez ve Michael Olivera ile Afro-Küba ezgilerini İstanbul’a taşıdı. Avrupa turnesine İş Sanat’ta başlayan The Tiger Lillies teatral ve çarpıcı performansıyla ilgi gördü.

Zuhal Olcay

Yerli projelerde işbirlikleri

İş Sanat, yerli sanatçıların özgün projeleriyle de sezonu renklendirdi. Gaye Su Akyol ve kanun sanatçısı Serkan Halili’nin birlikte sahne aldığı “Endülüs’te Raks” konseri, Anadolu ve Endülüs kültürlerini buluşturan bir atmosfer yarattı. Mor ve Ötesi’nin akustik performansı, rock müziğin duygusal yönünü ortaya koyarken, Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan’ın seslendirdiği sevda türküleri yüreklere dokundu. Zuhal Olcay’ın cazdan kabareye uzanan geniş repertuvarı ise sezonun en beğenilen konserlerinden biri oldu.

Şiir ve hikâye

İş Sanat’ın 20 yılı aşkın süredir devam eden şiir ve hikâye dinletileri, bu sezon da sanatseverlerle buluştu. Cahit Külebi, Adalet Ağaoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oktay Akbal ve Aziz Nesin’in eserleri, usta oyuncuların yorumlarıyla sahneye taşındı.

“Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi

Genç yetenekler

İş Sanat, genç müzisyenleri desteklemeye devam etti. Parlayan Yıldızlar konser serisinde bu sezon 20 genç müzisyen sahne alarak geleceğin yıldızlarıyla tanışma fırsatı sundu. Bu konserler hem genç sanatçılara destek olmak hem de müzikseverleri yeni yeteneklerle buluşturmak açısından büyük ilgi gördü.

Çocuklara özel

Çocuklar için sahnelenen “Pat Pat Patara” adlı müzikli oyun, antik dünyaya eğlenceli bir yolculuk sunuyordu.

Cuma İş Çıkışı

Haftanın yorgunluğunu müzikle atmak isteyenler için İş Sanat’ın ücretsiz Cuma İş Çıkışı konserleri, İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde düzenlendi. Hande Yener, Gripin, Melek Mosso, Özge Fışkın ve Burak Kut gibi Türk pop ve rock müziğinin sevilen isimleri, açık havada binlerce müzikseverle buluştu.

Sergiler

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, sezona “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisiyle başladı. Türk mutfağının lezzet öyküsünü 200’ü aşkın tablo ve heykelle anlatan bu görsel şölen, 1 Eylül 2025’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Müzenin kalıcı sergisi “Türk Resmini İzlemek”, 19. yüzyıl sonundan günümüze Türk resim ve heykel sanatının gelişimini gözler önüne seriyor. BlackBox etkinlik mekânında ise sanat tarihi, opera, edebiyat, kent hafızası ve yemek kültürü gibi konularda seminerler ve sohbetler düzenlendi.

Kibele Sanat Galerisi, “Bir Koleksiyoner Hikâyesi: Taviloğlu Koleksiyonu” sergisinden özel bir seçkiyi mart ayına kadar sanatseverlerle buluşturdu. 14 Nisan-14 Temmuz tarihleri arasında ise heykel sanatının duayen ismi Rahmi Aksungur’un Retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye İş Bankası Müzesi, yenilenen “İş’in 100 Yılı” kalıcı sergisiyle kapılarını açtı. Sergi belgeler, fotoğraflar, filmler ve koleksiyon parçalarıyla bankanın bir asırlık tarihini ve Türkiye’nin iktisadi gelişimini iç içe sunuyor.

Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve Ankara Sanat Galerisi, “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır”, “İstanbul’un Resmi” ve “Atatürk Portreleri” sergileriyle başkentte sanatseverleri ağırlamaya devam etti.

Yeni sezon

İş Sanat, 25. sezonu sanatın her dalına dokunan etkinliklerle geçti. 26. sezonun sürprizlerle dolu programından haberdar olmak için issant.com.tr adresini ziyaret edebilir, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.