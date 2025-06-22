AKM’de Kayahan’a vefa gecesi

“Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz” diyen Kayahan ölümünün 10. yılında AKM sahnesinde anılıyor. Konserde, Kayahan’ın kızı Beste Açar ve sanatçı dostları, en sevilen Kayahan şarkılarını seslendirecek.

Gecenin sunuculuğunu Hakan Bilgin üstlenirken, orkestrayı Alper Atakan yönetecek. Konserde; Oğuzhan Koç “Gönül Sayfam”, Betül Demir “Geceler”, Ferhat Göçer “Yemin Ettim”, Murat Dalkılıç “Odalarda Işıksızım”, Gökhan Tepe “Sabahlar Uzak”, Mehmet Erdem “İlk Değil”, Keremcem “Gözlerinin Hapsindeyim”, Erdinç Erişmiş “Allah’ım Neydi Günahım”, Yonca Lodi “Her Şeyden Çok”, Yılmaz Taner ise “Elmanın Yarısı” gibi ustanın en sevilen eserlerini seslendirecek. Geceye, Cengiz İmren ve Elif Buse Doğan da özgün yorumlarıyla renk katacak.

Kayahan 10. Yıl Anma Konseri; 25 Haziran Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek.