Eskişehir'de caz rüzgarı

Yunus Muti (Gitar), Toprak Barut (Saksafon), Emre TOPAK (Bas Gitar) ve Batuhan Toyhan’dan (Davul) oluşan modern caz türünde kendi bestelerini seslendiren grup sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde müzisyenler Küçük Kırmızı Balık, Aşina, İkilik, Seul Blues, Untitled ve Baubop olmak üzere altı bestesini seslendirdi. Modern caz türünün katmanlarını en güzel şekilde taşıyan ve bu anlamda derinlikli bir performansla seslendirilen bestelerin yanı sıra müzisyenlerin doğaçlama soloları da oldukça beğeni topladı. Wayne Shorter’ın Contemplation parçasıyla konseri sonlandıran “Patern” uzun süre alkışlandı.

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 7 Mart 2025 tarihinde saat 20.30’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’nın orkestra şefi Gürer Aykal yönetiminde gerçekleştireceği konserde yeniden açılmak üzere perdeler kapandı.