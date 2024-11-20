Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti

Şarkıcı Duygu Kiraz, genç yaşında hayatını kaybetti. Epilepsi krizi geçiren ve yaşamını kaybeden Kiraz’ın ölüm haberini menajeri duyurdu.

Duygu Kiraz'ın menajeri, "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen, son gorevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur" notunu yayınladı.

Üyesi olduğu vakıftan açıklama

Film-San Vakfı'nın hesabında ise şu mesaj paylaşıldı:

"Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Duygu Kiraz, hem sahne performansları hem de güçlü sesiyle dikkat çekiyordu.