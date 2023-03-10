İKSV, AB desteğiyle yeni bir proje başlatacak

Temel amaçları doğrultusunda Türkiye'de kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki faaliyetler yürüten İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Avrupa Birliği (AB) desteğiyle, kültür, diyalog ve destek programları içeren bir proje başlatacak.

"Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı" başlıklı proje, Türkiye genelinde kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlıyor.

Proje, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul iş birliğinde hayata geçirilecek. Ayrıca AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında doğrudan hibe yoluyla destekleniyor.

Kültür sanat ülkemizde ortak bir çabayla ayakta tutulan, kırılgan bir alan

Projenin Salon İKSV'de yapılan tanıtım toplantısında konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine işaret ederek, "Hepimiz, yaşanan felaket nedeniyle büyük üzüntü içerisindeyiz. Bölgedeki paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz ve burada oluşan ihtiyaçların giderilmesi için orta ve uzun vadeli çalışmalar planlıyoruz." dedi.

Taner, afet bölgesinde müzik öğrencileriyle öğretmenlerine yönelik Enstrüman Destek Fonu'nu hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Hepimiz biliyoruz ki kültür sanat ülkemizde her zaman ortak bir çabayla ayakta tutulan, kırılgan bir alan. Bu yüzden iş birliği ve dayanışmayı öne çıkaran bu kapsamlı projeyi hayata geçirmemizi sağlayan AB Türkiye Delegasyonuna içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Toplumsal dayanışma ve sivil toplumun güçlendirilmesinin yanı sıra özellikle kültür politikalarının oluşturulmasında yerel yönetimler ve kültür kurumlarının kol kola çalışabilmesi de çok büyük önem taşıyor. Bu ortak hedefle projemize iştirak eden Marmara Belediyeler Birliğine de ayrıca teşekkürler."

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan da afet bölgelerinde belediyelerle ihtiyaçları karşılamak adına sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olduklarını aktararak, "Kentlerde kültürel hizmetlere erişim ve süreçlere katılımın baş aktörlerinden olan yerel yönetimlerin kültür kurumlarıyla el ele çalışması, hem kültür politikalarının geliştirilmesinde hem de kültüre erişim ve katılım için gerekli fırsatlar ve kaynakların sunulmasında kilit rol oynuyor. İşte tam da bu sebeple Ortaklaşa, Kültür, Diyalog ve Destek Programı'na iştirak etmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bizleri bu çalışmaya dahil eden İKSV'ye ve projeyi mümkün kılan AB Türkiye Delegasyonuna teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje Yöneticisi H. Selen Akçalı ile İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece de İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında tasarlanan "Hibe", "Diyalog" ve "Öğrenme" olmak üzere birbirini tamamlayacak ve üç eksende hayata geçirilecek programın detaylarını anlattı.

Proje hakkında

Yaklaşık 1,5 yıl üzerinde çalışılan proje, Türkiye genelinde nicel ve nitel olarak yapılacak kapsamlı bir saha araştırmasından elde edilecek veriler ışığında şekillendirilecek.

Sivil toplum ve yerel yönetimlerde çalışan kültür-sanat profesyonellerinin ihtiyaçlarını, kaynaklarını ve mevcut ve muhtemel iş birliği zeminlerini anlamayı amaçlayan araştırmada, öncelikli olarak deprem bölgesinde kültür-sanat alanında faaliyetlerine devam etmeye çalışan paydaşlar ziyaret edilecek.

"Yerelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür ekosistemini ortaklaşa kurmak için ne tür girişimlere, mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var?" sorusundan yola çıkan araştırmanın sonunda yayımlanacak çalışma, İKSV'nin 2010'dan bu yana hazırlanan 11. kültür politikaları raporu olacak.

Program kapsamında, Türkiye genelinde kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin birlikte üreteceği ortak projelere toplam 1,3 Milyon avro hibe verilecek.

Nisan 2023 ve 2024 yılının ilk yarısında açılacak çağrılara tüm Türkiye'den kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, en az bir belediye ortağıyla birlikte başvurabilecek.

Deprem bölgesine ya da depremden etkilenenlere yönelik tasarlanan kültür-sanat odaklı projeler de teşvik edilecek.

Hibe başvuruları, İKSV ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) temsilcilerinin de bulunduğu bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecek. Programın ayrıntıları "ortaklasa.iksv.org" adresinden ve Ortaklaşa Programı sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Sivil toplum kuruluşları ve belediye çalışanları aynı masada buluşacak

Proje süresince, yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulması amacıyla sivil toplum kuruluşları ve belediye çalışanlarının katılımıyla Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsayacak 7 yuvarlak masa toplantısı ile 7 arama konferansı gerçekleştirilecek.

Yedi bölgeyi kapsayan, çevrim içi ve yüz yüze eğitimlerin de düzenleneceği projede, yerelde katılımcı kültür politikalarının oluşturulmasında çeşitliliği, eşitliği, kapsayıcılığı kucaklayan çözümlere ve önerilere odaklanılacak öğrenme programı, yapılacak saha araştırmasının sonuçlarına göre şekillendirilecek.

Ortaklaşa Öğrenme Programı, proje iştirakçisi Marmara Belediyeler Birliği tarafından iki yılda bir gerçekleştirilen Marmara Urban Forum'un (MARUF) 2023 ve 2025 edisyonlarına da konuk olacak. Oturumlar, ilgili herkesin katılımına açık olacak.

İKSV, Ortaklaşa Programı'ndan elde edilen deneyimleri daha geniş kitlelerle paylaşmak ve üç yıl boyunca ortaklaşa üretilen fikirleri kültür profesyonelleriyle tartışmak üzere, 2025'te yerelde katılımcı kültür politikalarına dair somut önerileri içeren bir politika metni ve yol haritası da yayımlayacak.​​​​​​​