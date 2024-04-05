Kadir İnanır taburcu edildi mi? Jülide Kural'dan yeni açıklama

Geçtiğimiz haftalarda evinde inme geçiren oyuncu Kadir İnanır'ın taburcu olduğu söylenmişti ancak Jülide Kural'dan yeni bir açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada İnanır'ın taburcu olmadığını belirten Jülide Kural, Kadir İnanır'ın hastane değiştirdiği bilgisini paylaştı.

Kural'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim, çünkü maalesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı. Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştik. Öncelikle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale ve sonrasında uygulanan son derece dikkatli ve emekle bezeli dokuz günlük süreç için doktorlar ve sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Onlara söz verdik, rehabilite süreci ve fizik tedavi sorasında Kadir İnanır ile el ele ziyarete gideceğiz. Biliyorum, en çok Kadir İnanır nasıl diye merak ediyorsunuz. Sizlere iyi haber vermekten çok mutluyum. Son derece ince eleyip sık dokuyan, olağanüstü doktorlarımızın inisiyatifinde; her gün, her bakımdan biraz daha iyiye gidiyor. Ama elbette zamana ve sabra ihtiyacı var. Hep dediğimiz gibi; güçlüdür Kadir İnanır ve ona ulaşan böylesine bir sevgi ve saygıyı hissederken eminim bunu da atlatacaktır. Ve son bir söz ya da gözlem: Tüm bu zorlu süreçlere inat, o yatağın içinde Yunan mitolojisindeki Zeus'un gücü, Paris'in yakışıklılığı ile öylesine karizmatik ki! Saygılarımla, Jülide Kural" ifadelerini kullandı.