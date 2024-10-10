  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Nobel Edebiyat Ödülü Güney Koreli yazara verildi
Takip Et

Nobel Edebiyat Ödülü Güney Koreli yazara verildi

2024 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "şiirsel düzyazısı nedeniyle" Güney Koreli roman yazarı Han Kang kazandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Nobel Edebiyat Ödülü Güney Koreli yazara verildi
Takip Et

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düz yazısı" nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini duyurdu.

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2024 yıllarında 117 kez verildi. Toplam 121 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırıldı.

Nobel alan ilk Türk: Orhan Pamuk

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar oldu.

2023 Nobel Edebiyat Ödülü "Söylenemez olana ses veren yenilikçi oyunları ve düz yazıları" nedeniyle Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildi.

2022 yılında bu ödüle layık görülen Fransız yazar Annie Ernaux ise Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 17. kadın olmuştu.

Kültür-Sanat
İrem Deniz’in, Birleşik Krallık’ta kurduğu ‘Miart Gallery’ sanat dünyasında zirveye oynuyor
İrem Deniz’in, Birleşik Krallık’ta kurduğu ‘Miart Gallery’ sanat dünyasında zirveye oynuyor
Dardanel'den çağdaş sanata ‘köklü’ destek
Dardanel'den çağdaş sanata ‘köklü’ destek
2024 yılının Nobel Ödülleri bu hafta sahiplerini bulacak
2024 yılının Nobel Ödülleri bu hafta sahiplerini bulacak
Ünlü tenor Karahan, Limak’ın mühendis kızları için söyledi
Ünlü tenor Karahan, Limak’ın mühendis kızları için söyledi
Bursa, senfoni sezonuna “merhaba” dedi
Bursa, senfoni sezonuna “merhaba” dedi
Pink Floyd ile Sony arasında, son yılların en büyük anlaşması! 400 milyon dolarlık satış!
Pink Floyd ile Sony arasında, son yılların en büyük anlaşması! 400 milyon dolarlık satış!