Oscar ödüllü yönetmen, Elon Musk'ın belgeselini çekecek

“Steve Jobs: The Man in the Machine”, “Zero Days” ve “The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley” gibi filmlerin yönetmeni Alex Gibney'in, Elon Musk hakkında belgesel hazırlamak için çalışmalara başladığı duyuruldu.

"Musk" adıyla gösterime girecek olan belgeselin, sade bir anlatımla izleyiciyle buluşacağı aktarıldı. Variety’de yer alan bilgiye göre, filmin yapımcısı Zhang Xin, filmin “Elon Musk’ın titiz bir portresi” olmayı hedeflediğini söyledi.

Söz konusu belgeselin vizyon tarihi konusunda net bir açıklama yapılmadı.