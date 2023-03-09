WhatsApp’tan, bilinmeyen numaralar için yeni özellik

Haberleşme uygulaması WhatsApp, gruplarda yer alan bilinmeyen numaralar için yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor.

Yeni özelliğe göre, WhatsApp gruplarında yer alan ve kayıtlı olmayan numaralar yerine, hesabın sahibinin platforma kayıtlı olduğu isim görünecek. Böylece gruplardaki kişilerin kim olduğu daha net belli olacak.

WhatsApp’ın ayrıca, bilinmeyen numaralardan gelen aramaların otomatik olarak sessize alındığı bir özellik üzerinde çalıştığı aktarıldı. Yeni özellikle birlikte, aramalar otomatik olarak sessize alınacak ancak bildirimler yine de görüntülenebilecek.

Söz konusu uygulamanın ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.