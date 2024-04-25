Oyuncu Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan oyuncu Ahu Tuğba, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Kazada kaburgaları kırılan Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Ahu Tuğba'nın ameliyat sonrası durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

NTV'den aktarılan bilgiye göre, Ahu Tuğba'nın Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu trafikte kaza yaptığı bildirildi. Telefonda aldığı haberin ise, evinin yıkılıp, yerine yol yapılacağı bilgisi olduğu belirtildi.