Oyuncu Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın ölüm nedenleri belli oldu: Ölü eşiyle bir hafta kalmış

Ünlü oyuncu Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa, 27 Şubat'ta ABD'nin Santa Fe şehrindeki evlerinde ölü bulunmuş ve şüpheli ölümleriyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. 95 yaşındaki iki Oscar ödüllü oyuncu ve 65 yaşındaki eşinin ölümlerine dair yapılan soruşturma sonrası çiftin ölüm nedenleri açıklandı.

Betsy Arakawa’nın işlerini yaparken ve daha sonra Gene Hackman ile yaşadığı eve girmek için anahtarlık kullanırken çekilmiş güvenlik kamerası görüntülerine dayanarak 11 Şubat'ta hayatını kaybettiği sanılıyor. Arakawa’nın 11 Şubat'ta bilgisayarında açılmamış çok sayıda e-posta olduğu, bu tarihten sonra kendisinden gelen bir iletişim veya bilinen bir aktivitesi olmadığı aktarıldı.

Betsy Arakawa'nın ölüm nedeni hantavirüs akciğer sendromu

Baş adli tabip Dr. Heather Jarrell'e göre Betsy Arakawa, kemirgen idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla bulaşan "grip benzeri semptomlarla başlayan ve hızla daha şiddetli bir hastalığa ilerleyen nadir görülen bulaşıcı bir hastalık" olan hantavirüs akciğer sendromundan yaşamını yitirdi.

Bir hafta sonra da Gene Hackman hayatını kaybetmiş

Gene Hackman’ın ise kalp pili anormal kalp ritmi kaydettikten bir hafta sonra, 18 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor. Dr. Jarrell, ünlü oyuncunun ölüm sonrası BT incelemesinin "kalbi ilgilendiren birden fazla cerrahi prosedür, önceki kalp krizlerine dair kanıtlar ve kronik yüksek tansiyon nedeniyle böbreklerde ciddi değişiklikler de dahil olmak üzere ciddi kalp hastalığı gösterdiğini" söyledi.

Adli tabip, Gene Hackman’ın Alzheimer hastası olduğunu ve bunun ölümüne "önemli katkıda bulunan bir faktör" olduğuna dikkat çekti. Ayrıca oyuncunun susuz kaldığına dair bir kanıt göstermediğini, ancak midesinde yiyecek de bulamadığını, bunun da yakın zamanda yemek yemediği anlamına geldiğini açıkladı.

Gene Hackman, Alzheimer hastalığı nedeniyle eşinin ölümünün farkında olmamış

Dr. Jarrell, Gene Hackman’ın Alzheimer hastalığının ileri evresinde olduğunu belirterek, "Betsy'nin öldüğünün farkında olmamış olması yüksek ihtimal” ifadesini kullandı.

Gene Hackman'in kızlarından Leslie Hackman, çiftin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, babasının yaşına rağmen gayet iyi olduğunu belirterek bu konuda üvey annesi Betsy Arakawa'nın katkısı olduğunu söylemişti. Leslie Hackman, babası Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın harika bir evliliği olduğunu söylerken; "Betsy, ona çok iyi bakıyordu. Ona bu yüzden minnettarım. Onun ölümünden dolayı üzgünüm" demişti.

Her ne kadar iyi bir ilişkileri olduğunu ileri sürse de Leslie Hackman, ölümünden önce aylar boyunca babasını hiç aramadığını da saklamamış, "Yakın bir ilişkimiz vardı. Onlarla birkaç aydır konuşmamıştım ama her şey normaldi ve her şey yolundaydı" demişti.

İki kez Oscar ödülü kazandı

Gene Hackman, 1960'lardan 2000'lerin başındaki emekliliğine kadar pek çok drama, komedi ve aksiyon filminde kötü adam, kahraman ve anti-kahraman rollerini canlandırdı. Neslinin en başarılı oyuncuları arasında yer aldı. Oyuncu, 'Fransız Bağlantısı' ve 'Affedilmeyen' ile iki kez Oscar kazanmanın mutluluğunu yaşadı.