Şarkıcı Adele'den kötü haber... Sesini kaybedebilir

Ünlü şarkıcı Adele, göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ses istirahati yapmak zorunda kalacağını açıkladı.

Adele, boğaz polipleri nedeniyle ameliyat olduktan 13 yıl sonra sesini kaybetmekten endişe ettiğini söyledi. İngiliz şarkıcının konserlerini iptal ettiği bildirildi.

Adele'in sesiyle ilgili problemler ilk kez 2011 yılında, henüz 23 yaşındayken başlamıştı.Fransız radyosunda canlı şarkı söylerken ses telleri kanayan şarkıcı, o dönem hasarı onarmak için yüksek riskli bir tıbbi müdahale olan ses teli mikrocerrahisi geçirmişti.