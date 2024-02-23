Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme: Setlere ne zaman dönecek?

Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah karakteriyle ekranlarda olan oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat edilen oyuncunun yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı açıklanmıştı.

Birsen Altuntaş, konuya ilişkin haberinde Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Settar Tanrıöğen’in normal şartlarda bugün (23 Şubat Cuma) taburcu olması bekleniyordu. Ancak tedavi süresinin uzatıldığı bildirildi.

Aktarılan son bilgilere göre, iyileşmesi beklenenden yavaş ilerleyen 61 yaşındaki oyuncunun bir süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi. Ziyaret yasağı olan oyuncunun önümüzdeki 2 bölüm daha “Kızılcık Şerbeti”nde olmayacağı kesinleşti.