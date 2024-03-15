Squid Game'in yıldızı cinsel istismardan suçlu bulundu

Squid Games dizisindeki rolüyle tanınan 79 yaşındaki oyuncu Oh Young-soo cinsel istismardan suçlu bulundu.

Oyuncu, Güney Kore'de çıktığı mahkemede suçlu bulundu ve 8 aylık ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncu, 2022 yılında bir kadını iki kez taciz etmekle suçlanmıştı. 2017 yılında yaşanan olayda, oyuncu bir tiyatro oyunu için kırsal kesimde kalıyordu. NTV'nin haberinde aktarılana göre, oyuncu adı verilmeyen kadına sarılmaya ve rızası olmadan onu öpmeye çalıştı.

Aktörün bu karar karşı çıkmak için 7 günü bulunuyor. Aktör yöneltilen iddiaları reddetmişti.

Yöneltilen suçlamalar nedeniyle, aktör bazı film projelerinden çıkarıldı.

Squid Games dizisideki "Old Man" (Oh Il-nam) rolüyle tanınan oyuncu, Altın Küre kazanan ilk Güney Koreli oyuncu olarak tarihe geçmişti.