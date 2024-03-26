Taylor Swift ve Jay-Z İstanbul'da konser verecek: Biletlerin ön satışa çıkacağı tarih belli oldu

On binlerce kişinin zıplayarak deprem etkisi oluşturduğunun araştırmacılar tarafından saptandığı Taylor Swift konseri, bu kez İstanbul'da yapılmaya hazırlanıyor.

'Zıplayarak deprem oluşturma' komplo teorisi, son Taylor Swift konserinde teoriden çıkıp gerçeğe dönüşmüştü. Dünyaca ünlü şarkıcılar Talor Swift ve Jay-Z'nin İstanbul'da düzenlenecek olan stadyum konserleri için anlaşma sağlandığı duyurduldu.

Festivalin organizatörü Özcan Ertaş, aralarında ünlü müzik ikonları Taylor Swift ve Jay-Z'in de bulunduğu yıldız isimlerle Türkiye'de konser anlaşmaları imzaladıklarını duyurdu. Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre, biletleri 20 Kasım'da ön satışa çıkacak konserler, 2025 Şubat'ta gerçekleşecek.

Ertaş, konserlerle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin müzik sahnesini uluslararası arenada güçlendirmek ve sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunmak istiyoruz. Taylor Swift, Jay-Z gibi dünya starlarını Türkiye'de ağırlayarak müzikseverlere eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Sahne için yurt dışından 200 TIR'lık ekipman gelecek. Bu konserler, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve müzikal çeşitliliğini dünya ile buluşturacak."