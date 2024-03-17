The Walking Dead'in yıldızından "yeni sezon" açıklaması

The Walking Dead: Dead City'nin yıldızlarından Logan Kim, ikinci sezon çekimleriyle ilgili konuştu. Maggie'nin oğlu Hershel Rhee'yi canlandıran 17 yaşındaki oyuncu, dizideki karakteriyle ilgili karanlık gelişmelerden de bahsetti.

The Walking Dead evreninin yeni spinoff'larından ilki olan Dead City, 2023'te gösterime girmiş ve eski düşmanlar Maggie ve Negan'ı zombi istilasına uğramış New York'a zorlu bir göreve göndermişti.

İki ana karakter arasındaki son bir yüzleşmeye de zemin hazırlayan Dead City, bu yıl gösterime girecek ikinci sezonuyla geri dönecek.

Hayranlar Dead City'nin ikinci sezon prömiyer tarihinin onaylanmasını beklerken Hershel'ı canlandıran Kim, çekimlerin ne zaman başlayacağına dair açıklama yaptı.

ScreenRant'e konuşan genç oyuncu, yakında çalışmaya başlayacağını söylerken, karakteriyle ilgili karanlık gelişmelerin de haberini verdi.

"Yakında başlıyoruz"

Açıklamasına "Evet, çok yakında çekimlere başlıyoruz" diye başlayan aktör, "Herschel'ın yapacak daha çok şeyi olduğunu" sözlerine ekledi:

Bu çok heyecan verici ve böylesine karanlık bir karakteri oynamak için sabırsızlanıyorum.

Kim'in ikinci sezonda "karanlık bir karakteri" canlandırmakla ilgili sözleri, dizinin genel tonuna ve Hershel'la annesi Maggie'nin içinde bulundukları acımasız koşullara gönderme olabilir.

Hershel, birinci sezon boyunca Hırvatlar tarafından esir tutulmuştu. Karakterin duygusal olarak iyi bir noktada olmadığı tahmin edilirken yaşadığı travmanın Maggie'yle ilişkisini etkilemesi bekleniyor.

"Mekan keşfi yapıyorlar"

Dramatik korku dizisinin spinoff'u Dead City, ana dizinin iki önemli karakteri Maggie ve Negan'ı takip ediyor. İki beklenmedik müttefik, Maggie'nin oğlu Hershel'ı kurtarmak için Manhattan'ın kalbine doğru yola çıkarak burada zombi orduları ve daha da tehlikeli insanlarla karşı karşıya geliyor.

Dizi sorumlusu Scott M. Gimple, geçen hafta "Şu anda Dead City için mekan keşfi yapıyorlar" diyerek çekimlere kısa süre sonra başlanacağını doğrulamıştı.