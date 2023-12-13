Yeşilçam'ın ünlü yönetmenlerinden Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Yaklaşık 1 haftadır akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 91 yaşındaki ünlü Yeşilçam yönetmeni Yılmaz Atadeniz, hayatını kaybetti. Ölüm haberini duyuran oyuncu Zafer Algöz, "Yeşilçam’ın enteresan filmlere imza atan yönetmeni Yılmaz Atadeniz ağabeyimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaştı.

Yeşilçamın enteresan filmlere imza atan yönetmeni #yılmazatadeniz ağabeyimizi kaybettik.Allah rahmet eylesin.🙏 pic.twitter.com/uqPyI1Qm9w — zaferalgoz (@zaferalgoz) December 13, 2023

Yılmaz Atadeniz kimdir?

1 Şubat 1932 tarihinde dünyaya gelen Ragıp Yılmaz Atadeniz, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Kurgucu ve film yönetmeni olan abisi Orhan Atadeniz‘in ani ölümünden sonra Erman Film Stüdyosunda çalışmaya başlayan Atadeniz, kariyeri boyunca 110 filmin yönetmenliğini, 33 filmin de senaristliğini yaptı.

Yılmaz Atadeniz’in başlıca filmleri arasında Dağların Oğlu, Kahreden Kurşun, Kan Gövdeyi Götürdü, Aslanların Dönüşü, Çirkin Kral, Silahların Kanunu, Kovboy Ali, Çare Sende Allahım, Talihsizler, Küskünüm, Afacan, Donanmanın Gülü, Cilalı İbo, Maceralar Kralı, Julverin İki Sene Mektep Tatili, 7 Kocalı Hürmüz, Yılmayan Şeytan, Maskeli Beşler, Kafkas Kartalı, Kadıhan, Yemende Bir Avuç Türk, Kader Arkadaşım, Kanije Kalesi, Akıncılar, Sarı Necmiye ve Turhanoğlu Çal Hasan gibi birçok film yönetti.